Guía definitiva para Jurados de Votación: estas son todas las funciones que debe cumplir en la jornada electoral

A menos de un mes para llevarse a cabo las elecciones presidenciales para el período 2026-2030, ya se está sorteando y designando a las personas que serán jurados de votación el próximo 31 de mayo, pues de acuerdo a las funciones que realizan hace que sin ellos sea imposible llevar a cabo la jornada electoral. Para los comicios presidenciales, la Registraduría tiene el reto de designar a los vigilantes de las urnas para ser distribuidos en los 13.489 puestos de votación que habrá a nivel nacional distribuidos en la ruralidad y en los cascos urbanos. Lea también | Arrancó sorteo de jurados de votación: todo lo que tiene que saber Estas personas que sean designadas como jurados de votación tienen diferentes funciones que son de vital importancia para garantizar la transparencia del proceso electoral. Su listado comprende responsabilidades como verificar que el ciudadano vote en la correspondiente puesto de votación asignado, diligenciar los formularios de la Registraduría y custodiar la urna.

Presidente, vicepresidente, vocal y remanente, esto significa cada designación como jurado de votación

Para la jornada electoral cada mesa de votación está conformada por seis jurados de los cuales tres son el presidente, vicepresidente y vocal principal y cada uno tiene su respectivo suplente. Estos cargos no implican que unos jurados tengan mayor responsabilidad que otros dentro del puesto designado por lo que se recomienda que los seis cumplan un papel equilibrado en todas las funciones.

En la designación como jurados, a algunos ciudadanos les llegará el mensaje con la anotación de remanente, esto quiere decir que fueron seleccionados exclusivamente para sustituir a los ciudadanos que, por motivos de fuerza mayor, no puedan prestar el servicio el día de la jornada electoral.

Estas son las actividades que debe ejecutar un jurado de votación en su respectivo puesto

La labor de los jurados tiene tres etapas importante durante la jornada que van desde la instalación del puesto, el desarrollo de los sufragios y los escrutinios. Los ciudadanos seleccionados Deben presentarse a las 7:30 a.m. en su puesto asignado con su cédula. Cabe resaltar que si alguien fue elegido pero no tiene su documento físico ya sea por pérdida o robo y tiene la contraseña, debe presentarse obligatoriamente a cumplir su función. Sobre ese punto la Registraduría ha aclarado que aunque cumplirá su designación, al tener solo la contraseña estos ciudadanos no podrán ejercer su derecho al voto. Una vez los jurados estén en sus puestos de votación, deberán verificar que el kit electoral esté completo. Esto incluye los formularios E-9, E-10, E-11, E-14, E-17, tarjetas electorales, sobres, urnas, cubículos, y certificados para los votantes. Allí el primer acta a diligenciar es la E-11 y el formulario de la urna E-9. Luego deberán mostrar la urna vacía a los asistentes antes de sellarla. A partir de la apertura de la jornada desde las 8:00 a. m. hasta su cierre, a las 4:00 p. m., tres de los jurados se deben de ubicar y en el respectivo orden deben recibir el documento de identidad y verificarlo en la lista de sufragantes (E-10), registrar al elector en el formulario E-11 y firmar y entregar las tarjetas electorales. Cabe resaltar que respecto a los tarjetones, no es de estricto cumplimiento que estos vayan firmados en la parte de atrás, pues la Registraduría le confirmó meses atrás a EL COLOMBIANO que si bien “es una medida preventiva de conductas contra el voto libre y la compra de votos” y se verifica que la tarjeta depositada en la urna es la misma que se le entregó al ciudadano, en caso de que esto se omita no invalida el voto del ciudadano. Conozca: ¿Puede pedir un tarjetón nuevo si se equivoca marcando su candidato? ¿Debe ir firmado por el jurado? Todo lo que debe saber

Los otros tres jurados deben custodiar la urna, ayudar a electores con discapacidad que pueden entrar acompañados si tienen más de 80 años o son invidentes y entregar el certificado electoral. Los jurados no deben desplazarse a otros puestos a votar, pues lo hacen en la misma mesa donde prestan el servicio. Una vez se cierren las urnas a las 4:00 p. m., la primera misión es destruir el material sobrante y contar cuántas personas votaron según el E-11. Luego deberán abrir las urnas y nivelar la mesa, es decir, que el número de votos coincida con los votantes para después disponerse a hacer el conteo de los votos. Al ejecutar estas actividades, uno de los jurados deberá diligenciar el acta de escrutinio (E-14) con extrema precisión en los trazos de los números para evitar confusiones y por último entregar los sobres sellados y documentos al delegado de la Registraduría.

¿Quién puede “salvarse” de ser jurado de votación?

Según la ley colombiana, ser jurado de votación es un deber de forzosa aceptación para los ciudadanos seleccionados, quienes actúan como representantes de la sociedad civil en el proceso electoral, sin embargo, hay personas que están exentas de cumplir con esta labor. Estas son los ciudadanos Menores de 18 y mayores de 61 años; funcionarios de la rama judicial o electoral; miembros de las Fuerzas Armadas; operadores de comunicaciones y correo; y candidatos o directivos políticos incluyendo sus parientes cercanos. También, según lo estima el artículo 108 del Código Electoral, la persona queda exonerada de desempeñarse como jurado si sufre una grave enfermedad o un familiar cercano: cónyuge, padres o hijos. Otra causal es si se presenta muerte de algunos de estos familiares el día de las elecciones o tres días antes. Sobre estas razones, los ciudadanos deben dirigirse a la sede municipal de donde fueron seleccionados para pedir una solicitud de exoneración. En caso de ser por enfermedad, se debe anexar un certificado médico, el cual debe ser expedido bajo la gravedad del juramento. Si es por fallecimiento, debe de compartirse el certificado de defunción respectivo. Las mujeres que se encuentren en embarazo podrán eximirse de esta labor si existe una certificación médica de incapacidad o riesgo y quien no resida en el lugar donde fue designado deberá presentar una certificación de vecindad. En caso de cumplirse algunas de estas causales, debe hacerse el respectivo trámite, pues ausentarse sin justa causa puede acarrear la destitución si es servidor público, o una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes si es empleado privado o independiente. Por otro lado, los jurados tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, el cual debe solicitarse al empleador dentro de los 45 días siguientes a la elección. Además, por haber votado, tienen derecho a media jornada adicional de descanso. Siga leyendo | Registraduría revela estrategia para elecciones transparentes: auditorías internacionales y participación de partidos

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