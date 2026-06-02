A Petro no le daría para renunciar y hacerle campaña a Cepeda, pero tampoco le “conviene” soltar el poder antes del 7 de agosto

Desde semanas antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales en primera vuelta, el presidente Gustavo Petro dio declaraciones en las que muchos críticos evidenciaron una presunta muestra de participación en política. Sin embargo, tras los resultados desfavorables que dejaron a su candidato, Iván Cepeda, en segundo puesto, el presidente ya se puso en la línea directa para hacerle campaña. Es más, aseguró que “aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.
Es por esto que surgió la duda sobre la posibilidad de que el jefe de Estado tome la decisión de apartarse de su cargo. Sobre todo, porque si continúa siendo el líder político del país y decide hacerle campaña directa al candidato del Pacto Histórico, estaría, nuevamente, participando en política, pero ahora de una forma más frontal.