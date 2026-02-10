x

El estadio Azteca de México corre el riesgo de quedarse sin el partido inaugural del Mundial 2026, ¿por qué?

El encuentro entre la Selección de México y Sudáfrica está programado para el 11 de junio de este año. Contamos por qué podría jugarse en otro escenario.

  • El estadio Azteca de México es intervenido desde hace varios meses para cumplir las exigencias de la Fifa para la Copa del Mundo. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
Faltan cuatro meses para el inicio del Mundial 2026. El juego inaugural entre México y Sudáfrica, que emula el juego inicial del torneo que se realizó en 2010, está programado para disputarse el 11 de junio en el estadio Azteca de CDMX. Ese escenario deportivo, que albergó su último partido mundialista el 29 de junio de 1986, cuando se disputó la final del torneo que ganó Argentina.

El escenario de la capital de México es el único que podría tener tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo en la historia del balompié. El escenario albergó los primeros encuentros de las ediciones de 1970, que ganó el seleccionado de Brasil con Pelé como figura, y la del 86, en la que Diego Maradona figuró.

No obstante, en los últimos días creció el rumor de que las obras de adecuación del escenario deportivo no estarán listas para el Mundial Norteamérica 2026. Así lo manifestó el empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean, dueño del estadio y del Club América, que hace las veces de local en ese lugar, mítico en la historia del balompié latinoamericano.

El hombre manifestó que el escenario no estará terminado antes del torneo. De hecho, aseguró que las obras que no se entreguen se finalizarán una vez finalice el torneo, en el que se tiene programado que el Azteca albergue cinco encuentros: uno de ellos el Colombia-Uzbekistán con el que ambos elencos debutarán en la Copa del Mundo.

¿Qué ha dicho la Fifa sobre el tema?

De acuerdo con datos de Valora Analitik, la remodelación del Azteca costó 150 millones de dólares. La inversión estuvo enfocada en cambiar la silletería, mejorar los accesos, crear zonas VIP, darle una nueva conectividad, seguridad e iluminación, pedidos mínimos de la Fifa para un torneo como el que se jugará en el verano de este año.

Sin embargo, se estima que el parqueadero del estadio no estará listo, así como algunos ajustes de la estructura que serán complementarios. Eso llevó a que Fifa encendiera las alarmas. El ente rector del fútbol pide la entrega del escenario deportivo un mes antes del inicio del torneo, para hacer adecuaciones.

No obstante, en caso de que no esté listo el Azteca para mayo de este año, es posible que se cambie la sede donde se jugará el partido inaugural. Además, podrían disminuir la cantidad de encuentros que albergue ese estadio. Los dueños dicen que harán lo posible para entregarlo a tiempo y, así, poder entrar en la historia como el único escenario deportivo que albergó tres juegos iniciales de un Mundial.

