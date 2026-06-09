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“Esto se hace es con dinero”: coordinador de la campaña de Cepeda que ofreció “transporte, agua, almuerzos” para elecciones

Se trata de Pedro Acuña, de Valledupar, quien justificó su actuar en diálogo con un medio de comunicación. En el video también dice que “la plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”.

  • Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico y ha sido apoyado de manera directa por el presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa.
    Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico y ha sido apoyado de manera directa por el presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Hay polémica por un video que se conoció de un promotor de la campaña de Iván Cepeda, en el que promete “transporte, agua, almuerzos” y plata para las elecciones. Luego, dijo en una entrevista que “esto no se hace con checas (tapas de gaseosa), esto se hace es con dinero”.

“El 31 (de mayo) perdimos, y fue porque Dios permitió que perdiéramos, para bajar el orgullo, la altivez y la soberbia de muchos que creyeron que montáramos la silla primero sin tener el caballo”, se escucha decir al coordinador Pedro Acuña, de Valledupar.

“Aquí tenemos que vencer las cosas, por eso estoy aquí. No me importa aparecer con un título de coordinador, me importa el país, mis hijos y los hijos de ustedes”, dice a quienes lo escuchan en un kiosco.

Lea también: Promesas y vacíos en los planes de seguridad de Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella

Luego, lanza la polémica frase en la que hace referencia a una operación logística para, al parecer, movilizar comida, agua y hasta plata para mover votos.

“Y van a tener el transporte, y van a tener los recursos, van a tener la bolsa de agua y el almuerzo. Y la plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”, afirma.

Al video respondió Germán Calderón España, abogado que acompaña a la candidatura de Abelardo de la Espriella. “Este señor deberá ir en la lista a Washington”.

Se refiere, posiblemente, a que De la Espriella reveló una lista con nombres que harían parte de una supuesta red de compra de votos en diferentes regiones del país como Antioquia y el Caribe.

Entrevista para explicar el video

En diálogo con Blu Radio este 9 de junio, Acuña dijo que había una “descontextualización”. Dijo que en el video “me estoy refiriendo a que el 31 de mayo mucha gente no salió a votar porque no estaban las condiciones dadas”.

“Hubo una falla y estamos tratando de solucionar para que el 21 de junio la gente salga a votar”. Y dijo que, cuando habla de que “la plata debe llegar”, se refiere a que “hay una repartición de los recursos de la campaña central (...) que deben llegar a las regiones”.

Con respecto a por qué promete plata en el video, dijo “de pronto estoy diciendo a los directivos que corrijamos los errores (...) esto no se hace con checas (tapas de gaseosa), se hace es con dinero. Métanse a Cuentas Claras. Todas las campañas las financia el Estado”.

Cuentas Claras es la plataforma del Consejo Nacional Electoral en la que la ciudadanía puede consultar los ingresos y gastos reportados por cada una de las candidaturas.

No dio cifras porque dijo que “eso lo determina la gerencia nacional, administrativa y de las regiones (...) no estoy invitando a que hagamos un delito electoral”.

En cuanto a de dónde sale el dinero, reiteró que “eso deben contestarlo los administrativos de la campaña”.

En el video, Acuña menciona a varias figuras que harían parte de la campaña. Entre ellos, Henry Ropero, el exalcalde de Valledupar Fredy Socarrás y Pedro Saade -hermano del exembajador y autodenominado pastor Alfredo Saade-.

Para responder por esas menciones, Acuña dijo que “cada campaña tiene su equipo de trabajo, y aquí somos unos amigos que estamos en pro de sacar adelante la campaña de Iván Cepeda”.

Y contó que las quejas de los líderes de los corregimientos frente a por qué la votación de primera vuelta no salió como esperaban tuvo que ver con diferentes situaciones.

“En los corregimientos los campesinos y los indígenas dejaron de votar. La queja era que creemos las condiciones para que el 21 podamos salir a votar y tengan las herramientas mínimas que pueden tener en cualquier campaña. En la otra campaña van a sacar la gente a votar, nosotros también”.

No explicó quién le gira la plata; “a mí no me gira plata nadie, la plata la pongo yo y mi familia”. Y fue cuestionado porque esa plata no sería reportada en las cuentas de la campaña.

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