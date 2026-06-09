“Esto se hace es con dinero”: coordinador de la campaña de Cepeda que ofreció “transporte, agua, almuerzos” para elecciones

Hay polémica por un video que se conoció de un promotor de la campaña de Iván Cepeda, en el que promete “transporte, agua, almuerzos” y plata para las elecciones. Luego, dijo en una entrevista que “esto no se hace con checas (tapas de gaseosa), esto se hace es con dinero”.

“El 31 (de mayo) perdimos, y fue porque Dios permitió que perdiéramos, para bajar el orgullo, la altivez y la soberbia de muchos que creyeron que montáramos la silla primero sin tener el caballo”, se escucha decir al coordinador Pedro Acuña, de Valledupar.

“Aquí tenemos que vencer las cosas, por eso estoy aquí. No me importa aparecer con un título de coordinador, me importa el país, mis hijos y los hijos de ustedes”, dice a quienes lo escuchan en un kiosco.

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Luego, lanza la polémica frase en la que hace referencia a una operación logística para, al parecer, movilizar comida, agua y hasta plata para mover votos.

“Y van a tener el transporte, y van a tener los recursos, van a tener la bolsa de agua y el almuerzo. Y la plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”, afirma.

Al video respondió Germán Calderón España, abogado que acompaña a la candidatura de Abelardo de la Espriella. “Este señor deberá ir en la lista a Washington”.

Se refiere, posiblemente, a que De la Espriella reveló una lista con nombres que harían parte de una supuesta red de compra de votos en diferentes regiones del país como Antioquia y el Caribe.