Brecha de talento digital se agrava en Colombia: faltan cerca de 85.000 profesionales TI

Pareciera ser que la transformación digital de las empresas en Colombia está avanzando a un ritmo más acelerado que la disponibilidad de profesionales especializados para ejecutarla. Todo esto se evidencia porque, mientras sectores como banca, salud, telecomunicaciones, logística, retail y gobierno aceleran sus inversiones en tecnología, el país enfrenta una creciente escasez de talento que ya limita la ejecución de proyectos estratégicos. De acuerdo con Avos Tech, actualmente existe una demanda insatisfecha cercana a 85.000 profesionales especializados en tecnologías de la información (TI), una cifra que, de mantenerse la tendencia, podría convertirse en un déficit acumulado superior a 490.000 vacantes hacia el final de la década. Puede leer: ¿La IA está cambiando el trabajo? Conozca quién gana y quién tendrá que reinventarse Este panorama se suma a las advertencias del Estudio de Empleabilidad y Talento Digital del Ministerio TIC y Fedesoft, que viene alertando sobre la creciente distancia entre la formación de profesionales y las necesidades reales del mercado laboral tecnológico.

Empresas encuentran cada vez más difícil contratar talento especializado

La escasez de profesionales TI dejó de ser un problema exclusivo de recursos humanos para convertirse en un obstáculo para la competitividad empresarial. Le puede interesar: Hay escasez de talento en Colombia: no solo es en TI, salud y logística enfrentan crisis mayor Según Avos Tech, la dificultad para cubrir cargos especializados está afectando directamente la capacidad de las organizaciones para avanzar en innovación, productividad y transformación digital. “Hoy día las empresas no solo necesitan encontrar talento tecnológico; necesitan encontrarlo rápido, validarlo bien y mantenerlo estable. La brecha de talento TI dejó de ser un problema de recursos humanos y se convirtió en una restricción para la productividad, la continuidad operacional y la transformación digital”, afirmó Hugo Parada, director general de Avos Tech en Colombia. El ejecutivo explicó que mantener vacantes críticas durante varios meses puede retrasar proyectos tecnológicos, afectar la experiencia de los clientes e incluso frenar iniciativas relacionadas con automatización e inteligencia artificial.

¿Cuáles son los perfiles tecnológicos más escasos?

El déficit de talento digital no afecta por igual a todas las especialidades. De acuerdo con el Estudio de Empleabilidad y Talento Digital del Ministerio TIC y Fedesoft, las mayores dificultades de contratación se concentran en perfiles de computación en la nube y análisis de datos, ambos con una brecha del 40%, seguidos por desarrollo de software, con un déficit del 35%; gestión de proyectos tecnológicos, con el 25%; e infraestructura tecnológica, con el 20%. A estas posiciones se suman otros perfiles altamente demandados por las empresas, como desarrolladores frontend, backend y fullstack, arquitectos de software, especialistas cloud, administradores de sistemas, expertos en Linux, Wintel, VMware y Kubernetes, ingenieros de calidad de software (QA), consultores SAP, analistas de datos, especialistas en soporte técnico y diseñadores UX/UI, cuya disponibilidad sigue siendo insuficiente para responder al ritmo de la transformación digital que vive el país. Lea más: Escasez global de talento TI: 76% de las empresas no encuentra perfiles calificados

La inteligencia artificial aumenta la presión sobre el mercado laboral

El auge de la inteligencia artificial también está modificando el tipo de habilidades que buscan las organizaciones. Según el Barómetro de Talento de ManpowerGroup, las competencias relacionadas con inteligencia artificial, alfabetización digital y ciberseguridad ya superan a muchas disciplinas tradicionales de ingeniería entre los perfiles más difíciles de encontrar. A ello se suma un fenómeno adicional: las empresas no solo requieren conocimientos técnicos. Los empleadores reportan crecientes dificultades para encontrar profesionales que, además de dominar herramientas tecnológicas, cuenten con habilidades como pensamiento crítico, capacidad de adaptación, resiliencia y resolución de problemas complejos.

Más de seis de cada diez empresas tienen dificultades para contratar

La problemática no se limita al sector tecnológico. El más reciente Estudio de Escasez de Talento de ManpowerGroup revela que el 61% de las empresas colombianas manifiesta dificultades para encontrar candidatos con las competencias requeridas. Aunque este porcentaje se encuentra por debajo del promedio mundial (72%), las industrias relacionadas con tecnologías de la información continúan encabezando los sectores con mayores problemas de contratación, junto con servicios financieros, banca y salud. El informe también advierte que la actualización de conocimientos se ha convertido en un desafío adicional. Actualmente, el 41% de los trabajadores no ha recibido capacitación reciente, mientras que se estima que cerca del 39% de las habilidades esenciales para el empleo cambiarán antes de finalizar la década, impulsadas principalmente por la digitalización y la inteligencia artificial. Conozca también: Contratación de talento colombiano por empresas extranjeras creció 49% en 2025, pero hay retos

Las empresas cambian su estrategia para atraer y retener talento

Ante la escasez de profesionales especializados, las organizaciones están modificando sus estrategias de contratación. En lugar de depender exclusivamente del reclutamiento externo, cada vez más compañías optan por fortalecer el desarrollo interno de sus equipos. Según ManpowerGroup: El 21% de las empresas en Colombia está ofreciendo mayor flexibilidad laboral, mediante esquemas híbridos o remotos. El 19% implementa programas de upskilling (fortalecer habilidades actuales) y reskilling (capacitar a trabajadores para asumir nuevos roles). A nivel mundial, esta última estrategia ya es utilizada por el 27% de los empleadores. Otras iniciativas incluyen horarios flexibles, acompañamiento permanente, capacitación continua e inversiones en inteligencia artificial para automatizar procesos y disminuir la dependencia de tareas operativas. En esa misma línea, Avos Tech aseguró que fortaleció su operación regional para responder con mayor rapidez a las necesidades empresariales. La compañía indicó que su modelo permite presentar candidatos técnicamente validados en un plazo de hasta tres días y mantener una rotación cercana al 2%, apoyándose en más de 1.000 profesionales que participan actualmente en proyectos de transformación digital en América Latina. Para Hugo Parada, el desafío ya no consiste únicamente en encontrar expertos en tecnología, sino también en garantizar procesos de integración, seguimiento y desarrollo profesional que permitan retener ese talento en el largo plazo. “Las empresas ya no pueden esperar meses para cubrir un perfil crítico. En tecnología, una vacante abierta puede retrasar proyectos, afectar la experiencia de clientes, aumentar riesgos operativos o frenar iniciativas de automatización e inteligencia artificial”, concluyó el directivo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas