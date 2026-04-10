Iván Cepeda activa minga indígena para agitar su campaña, ¿en qué están los otros candidatos?

A pocas semanas de las elecciones, la contienda presidencial entra en su momento más intenso. Lejos de limitarse a acuerdos con partidos o clanes políticos, los candidatos han volcado sus esfuerzos hacia las regiones, donde se juega una parte decisiva del voto, el de los indecisos y el de comunidades apartadas a las que difícilmente se llega a través de redes sociales.

La estrategia es recorrer el país, escuchar, sumar respaldos y mostrarse en terreno. En ese contexto, las campañas avanzan en maratónicas giras que este fin de semana tendrán paradas clave en distintos municipios y ciudades del país.

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Por el lado del oficialismo, el senador Iván Cepeda inició una movilización nacional con una minga que busca articular sectores sociales, especialmente comunidades indígenas. El recorrido arrancó en Tumaco, Nariño, en el marco de la conmemoración del Día de las Víctimas, un escenario cargado de memoria y reivindicación.

La minga es liderada por la senadora Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda y representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). “Un día para la memoria, pero también para el encuentro, el diálogo y la esperanza entre los pueblos y los distintos sectores del país”, afirmó la congresista, marcando el tono de una campaña que busca consolidar una base social más allá de las estructuras tradicionales.