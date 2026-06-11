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Choque entre Restrepo y Quilcué porque ella no fue a debate: “Menos victimización y más discusión de propuestas”

Las fórmulas vicepresidenciales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda protagonizaron un intercambio en redes sociales por la ausencia de la senadora en un espacio de debate.

  • La senadora Aida Quilcué y el exministro José Manuel Restrepo. Foto: Colprensa.
    La senadora Aida Quilcué y el exministro José Manuel Restrepo. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las fórmulas vicepresidenciales José Manuel Restrepo y Aida Quilcué chocaron en redes sociales después de que Restrepo criticara la ausencia de la senadora en un espacio de debate.

Restrepo ha buscado debatir con Quilcué en varias ocasiones, pero la senadora no ha ido. Es poco probable que el debate vaya a existir, como en el caso de los candidatos presidenciales: Cepeda y De la Espriella no han debatido y, como van las cosas, no lo harán.

De hecho, De la Espriella ha dicho que una de las condiciones para ir a un debate con Cepeda es si este asiste con Quilcué, mientras él asistiría con Restrepo. El candidato del Pacto Histórico se ha negado.

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El reclamo de Aida Quilcué y la acusación de superioridad

Como primer momento de este episodio, Quilcué le escribió a Restrepo un mensaje a través de sus redes sociales. “Señor José Manuel Restrepo, si en los ‘debates’ se va a expresar como lo hizo sobre mí en la entrevista con Eva Rey, ahí tiene su respuesta con mucho respeto. Usted no quiere debatir; quiere fanfarronear la ‘superioridad’ que cree tener, y eso es muy diferente”, dijo.

Diferentes sectores que apoyan a De la Espriella han destacado que, mientras Restrepo es magíster en Economía y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior, Quilcué no terminó el bachillerato.

Tiene trayectoria como lideresa indígena, senadora y defensora de derechos humanos, pero desde la campaña rival han insistido en un debate para, posiblemente, evidenciar las brechas que existen entre ambos candidatos en cuanto a preparación académica.

Las acusaciones de racismo y la “candidata fantasma”

“Le digo, no es que no entienda ni que no haya visto sus mensajes. Simplemente no me interesa caer en su juego sucio y racista. Sinceramente, estoy enfocada en debatir ideas directamente con el pueblo, compartiendo y convocando miles de colombianos y colombianas en todo el país, algo que dudo que usted logre por sí solo”, agregó la fórmula vicepresidencial de Cepeda.

Ahí se refiere a que, en una entrevista con la periodista Eva Rey, Restrepo dijo que ha buscado a Quilcué “al menos 8 veces” para debatir, pero “o no entiende, o no comprende o no quiere o le gusta jugar a ser la candidata fantasma”.

Quilcué finalizó su mensaje diciendo: “Al que le falta entendimiento sobre este país diverso es a usted. El día que vea al diferente no desde la superioridad, sino desde la igualdad, ese día debatimos. Y tranquilo, no se desespere tanto, no es necesario”.

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La respuesta de José Manuel Restrepo: “Menos victimización”

Restrepo le respondió. “Aída, le respondo con el mismo respeto con el que siempre me he dirigido a usted. Nunca he cuestionado su origen, su identidad ni las comunidades que representa. He cuestionado sus ideas y sus posiciones públicas, que es precisamente lo que ocurre en una democracia. Convertir cualquier diferencia política en una acusación de racismo no fortalece el debate; lo empobrece”, escribió.

Restrepo puso una foto en la que se ve la silla vacía que dejó Quilcué. En su mensaje, continuó diciendo: “Colombia necesita menos victimización y más discusión de propuestas. Los ciudadanos esperan que hablemos de seguridad, empleo, educación y oportunidades, no de agravios personales ni mentiras”.

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Y agregó “Mi invitación sigue siendo la misma: debatamos argumentos, contrastemos visiones de país y permitamos que sean los colombianos quienes decidan. Mientras usted lanza acusaciones en redes, vuelve a dejar una silla vacía en un debate al que los colombianos esperaban verla asistir”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Aida Quilcué no asistió al debate con José Manuel Restrepo?
Aida Quilcué no participó en el espacio de debate cuestionado por José Manuel Restrepo. La senadora aseguró que no está interesada en escenarios que, según ella, buscan resaltar una supuesta superioridad académica o personal, y afirmó que prefiere discutir sus propuestas directamente con la ciudadanía en distintos encuentros públicos.
¿Qué le respondió José Manuel Restrepo a Aida Quilcué tras las acusaciones de racismo?
¿Cuál fue el origen de la polémica entre las fórmulas vicepresidenciales de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?
La controversia comenzó porque Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, criticó la ausencia de Aida Quilcué en varios espacios de debate. Posteriormente, la senadora respondió en redes sociales señalando que no participaría en dinámicas que considera irrespetuosas y acusó a su rival de actuar desde una posición de superioridad.
¿Qué dijo Aida Quilcué sobre las críticas relacionadas con su formación académica?
Aida Quilcué señaló que algunos sectores políticos han intentado descalificarla por no haber terminado el bachillerato, pese a su trayectoria como lideresa indígena, senadora y defensora de derechos humanos. La congresista afirmó que el debate político debe centrarse en las propuestas y no en los antecedentes académicos de los candidatos.
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