El registrador reveló si habrá cambios en el tarjetón tras fallo contra logo de De la Espriella

Tras el reciente fallo judicial contra la campaña de Abelardo de la Espriella, el registrador nacional, Hernán Penagos, despejó este miércoles 10 de junio las dudas sobre si se verá afectado el material electoral para la segunda vuelta presidencial.
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La aclaración se dio tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó al candidato Abelardo de la Espriella retirar símbolos patrios de su campaña y le prohibió el uso de las frases ‘Firmes por la Patria’ y ‘Defensores de la Patria’, así como los colores de la bandera de Colombia en el logo.