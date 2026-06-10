¿El Pacto Histórico respetará los resultados de la segunda vuelta? La respuesta confusa de María Fernanda Carrascal

Ante la pregunta de si reconocerían los resultados de la segunda vuelta, la representante a la Cámara y coordinadora de la campaña de Iván Cepeda, María Fernanda Carrascal, presentó una serie de exigencias para hacerlo.
Pasó una semana para que Cepeda reconociera los resultados de la primera vuelta presidencial, tras generar dudas acerca del proceso llevado a cabo el 31 de mayo.
“Una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, señaló Cepeda en un pronunciamiento divulgado en su cuenta de X durante la tarde de este 7 de junio.