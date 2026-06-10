¿El Pacto Histórico respetará los resultados de la segunda vuelta? La respuesta confusa de María Fernanda Carrascal

Ante la pregunta de si reconocerían los resultados de la segunda vuelta, la representante a la Cámara y coordinadora de la campaña de Iván Cepeda, María Fernanda Carrascal, presentó una serie de exigencias para hacerlo. Pasó una semana para que Cepeda reconociera los resultados de la primera vuelta presidencial, tras generar dudas acerca del proceso llevado a cabo el 31 de mayo. “Una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, señaló Cepeda en un pronunciamiento divulgado en su cuenta de X durante la tarde de este 7 de junio.

Antes de reconocer, el candidato hizo eco de las acusaciones de fraude por parte del presidente Gustavo Petro, pese a que diferentes organizaciones nacionales e internacionales dieron un parte de tranquilidad por la transparencia del proceso.

Las exigencias de María Fernanda Carrascal y las dudas sobre la transparencia

Ahora bien, Carrascal exigió “plenas” garantías para reconocer los resultados de la jornada en la que se elige entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. “Lo más importante es que los colombianos se inscriban como testigos electorales, la observación electoral, que salgamos a votar masivamente todos y todas las colombianas (...) hacer las denuncias de posibles fraudes”, dijo Carrascal a Blu Radio cuando se le preguntó por el reconocimiento de las elecciones. Ante la ambigüedad se le insistió, y dijo que “una cosa es reconocer las elecciones y otra quedarnos callados frente a posibles fraudes. Si no hay transparencia electoral tenemos que decirlo, tenemos que hacer denuncias”. Y agregó que “han tratado de mostrar como que estamos en contra de las instituciones porque mostramos la falta de transparencia”. Lea también: De la Espriella colma la Plaza de la Aduana en Cartagena y lanza desafiante respuesta a medida cautelar del Tribunal

Los antecedentes electorales señalados por el Pacto Histórico

Carrascal hizo referencia a hechos durante la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025, como incineración de votos, mesas o puestos cambiados y a la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) a que Cepeda participara en la consulta de marzo. Luego, afirmó, “yo no puedo decir en este momento si vamos o no vamos a reconocer. Por supuesto que estamos respaldando el proceso electoral, que se reconocerá una elección que goce con plenas garantías, por eso todos y todas tenemos que hacer nuestro trabajo; la observación nacional, de la Misión de Observación Electoral (MOE), las veedurías internacionales”. Y agregó “tenemos que hacer nuestro trabajo y exigir que las autoridades electorales nos brinden a todos garantías, tanto a la campaña de De la Espriella como la campaña nuestra. Necesitamos transparencia en el software, en todo”, dijo. Con eso último ha sido crítico el propio presidente Gustavo Petro, quien ha librado una batalla contra la Registraduría porque a los partidos les den acceso al código fuente, que el registrador Hernán Penagos definió en entrevista con este diario como “la receta, la arquitectura de los diferentes software que maneja la Registraduría”. Penagos dijo que “entregar el código fuente es dar la clave de la bóveda del Banco de la República”. Queda la duda, entonces, de qué se reconoce como “plenas garantías”, puesto que en primera vuelta las hubo por parte de la Registraduría, según entes nacionales e internacionales. Eso no fue suficiente para que Cepeda reconociera inmediatamente los resultados de las elecciones, ni para que, hasta hoy, el presidente Petro lo haya hecho.

Informes internacionales avalan el sistema electoral colombiano

Esas garantías estuvieron en primera vuelta, según diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional elogiaron al sistema electoral colombiano. Por ejemplo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) ha calificado los comicios al Congreso y las elecciones antecedentes a las presidenciales, como “transparentes y bien organizados”. Ese organismo dio a conocer que la Registraduría “demostró independencia institucional y un firme compromiso con la transparencia”, publicando los resultados preliminares con rapidez, y facilitó la acreditación de testigos electorales, así como se permitió que especialistas de los partidos inspeccionaran el código fuente del software”. [H3] La postura de Gustavo Petro y el silencio del oficialismo Sin embargo, el presidente Gustavo Petro sigue sin reconocer los resultados, y Cepeda se demoró una semana para hacerlo. Desde el Pacto Histórico también ha habido silencio con respecto a la actitud del presidente. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la transparencia, y contrario a lo manifestado por Petro y a las preocupaciones que puedan existir, es el nivel de coincidencia entre los resultados preliminares y los oficiales. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), la diferencia entre el preconteo informativo y el escrutinio oficial en las elecciones de marzo fue de apenas 53.504 votos, lo que representa una variación del 0.28%.

La postura de Gustavo Petro y el silencio del oficialismo

Se reitera que el presidente Gustavo Petro sigue sin reconocer los resultados, y Cepeda se demoró una semana para hacerlo. Desde el Pacto Histórico también ha habido silencio con respecto a la actitud del presidente. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la transparencia, y contrario a lo manifestado por Petro y a las preocupaciones que puedan existir, es el nivel de coincidencia entre los resultados preliminares y los oficiales. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), la diferencia entre el preconteo informativo y el escrutinio oficial en las elecciones de marzo fue de apenas 53.504 votos, lo que representa una variación del 0.28%.