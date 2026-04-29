Batalla por los debates: Miguel Uribe Londoño radica tutela contra canales de TV por excluirlo

En esta temporada de elecciones en Colombia, hay candidatos a los que les ponen acciones jurídicas para que vayan a debates, y otros que las ponen para ser tenidos en cuenta en esos espacios.
Un ejemplo de estos últimos es el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, quien radicó una acción de tutela contra canales de televisión abierta. En esencia, por no ser tenido en cuenta para los debates presidenciales, espacios que han generado polémica por la no participación de Iván Cepeda.