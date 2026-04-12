Candidatos presidenciales se unen en solidaridad con Paloma Valencia: “Condeno cualquier forma de violencia política”

Luego de que se diera a conocer una amenaza de muerte hacia la candidata presidencial Paloma Valencia —en la que se expuso una imagen a través de redes sociales de una corona fúnebre con el nombre de la senadora y el mensaje “Descanse en paz”—, las reacciones políticas no se hicieron esperar.
Desde diferentes posturas e ideologías, distintas caras conocidas en el medio rechazaron de forma vehemente esta amenaza.
Uno de ellos es el candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), puntero en las encuestas, quien aseguró que condena “toda forma de violencia política”.
En este mensaje, que compartió a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), marcó una línea clara en contra de los ataques que empañaron nuevamente una contienda electoral convulsa.
“Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios”, escribió Cepeda.
Además, hizo un llamado al respeto y a “tratar con cuidado toda diferencia política”. Y enfatizó nuevamente su rechazo a “las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República”.