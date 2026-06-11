A propósito de México y Sudáfrica: los partidos inaugurales más memorables en la historia de los mundiales

El partido inaugural de una Copa del Mundo suele estar cargado de simbolismo, expectativas y nervios. A lo largo de la historia, estos encuentros han dejado estadísticas curiosas, resultados inesperados y algunos de los capítulos más memorables del fútbol internacional.
La edición más reciente ofreció un hecho sin precedentes. En Qatar 2022, el país anfitrión cayó 2-0 ante Ecuador en el encuentro de apertura, convirtiéndose en el primer y, hasta ahora, único local en perder su presentación mundialista. El triunfo sudamericano rompió una tradición que se había mantenido intacta durante casi nueve décadas.
En total, los equipos anfitriones han disputado el partido inaugural en 11 ocasiones. El balance favorece ampliamente a los locales, con siete victorias, tres empates y una sola derrota: la sufrida por Qatar. El primer antecedente se remonta a Italia 1934, cuando la selección anfitriona goleó 7-1 a Estados Unidos. Aquel encuentro conserva hasta hoy el récord como el partido inaugural con más goles en la historia de los Mundiales.
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