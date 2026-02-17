EN VIDEO: Roy Barreras promete “sanar las heridas de Colombia” entre cuestionamientos por salud, seguridad y sus alianzas

En una entrevista con El Colombiano y Teleantioquia, el candidato presidencial Roy Barreras presentó sus banderas programáticas en salud y seguridad, defendió su trayectoria de “constructor de mayorías” y justificó sus alianzas políticas, desde su apoyo inicial al gobierno Petro hasta la confección de una lista al Congreso con figuras controvertidas. El médico y exsenador insistió en que Colombia necesita “un gobierno de unidad nacional” que reactive la economía, recupere el sistema de salud y enfrente la criminalidad, en medio de una consulta del Frente por la Vida atravesada por la exclusión de Iván Cepeda y las críticas desde la propia izquierda.
La conversación arrancó con la tragedia del niño Kevin Acosta, de siete años, que murió por no recibir a tiempo el medicamento para tratar su hemofilia. Barreras —médico de profesión y autor de la ley estatutaria de salud— utilizó el caso para marcar distancia del manejo que el gobierno de Gustavo Petro le ha dado al sistema: recordó que, como presidente del Congreso, advirtió que no se podía desmantelar el aseguramiento mixto público‑privado sin tener listo un modelo alternativo y se comprometió a “recuperar el sistema de salud” y garantizar que los medicamentos lleguen directamente al hogar del paciente, con pago directo a la industria farmacéutica.