EN VIDEO: Roy Barreras promete “sanar las heridas de Colombia” entre cuestionamientos por salud, seguridad y sus alianzas

Las banderas de Roy Barreras para las Elecciones 2026

En una entrevista con El Colombiano y Teleantioquia, el candidato presidencial Roy Barreras presentó sus banderas programáticas en salud y seguridad, defendió su trayectoria de “constructor de mayorías” y justificó sus alianzas políticas, desde su apoyo inicial al gobierno Petro hasta la confección de una lista al Congreso con figuras controvertidas. El médico y exsenador insistió en que Colombia necesita “un gobierno de unidad nacional” que reactive la economía, recupere el sistema de salud y enfrente la criminalidad, en medio de una consulta del Frente por la Vida atravesada por la exclusión de Iván Cepeda y las críticas desde la propia izquierda. La conversación arrancó con la tragedia del niño Kevin Acosta, de siete años, que murió por no recibir a tiempo el medicamento para tratar su hemofilia. Barreras —médico de profesión y autor de la ley estatutaria de salud— utilizó el caso para marcar distancia del manejo que el gobierno de Gustavo Petro le ha dado al sistema: recordó que, como presidente del Congreso, advirtió que no se podía desmantelar el aseguramiento mixto público‑privado sin tener listo un modelo alternativo y se comprometió a “recuperar el sistema de salud” y garantizar que los medicamentos lleguen directamente al hogar del paciente, con pago directo a la industria farmacéutica.

Alianzas y controversias: ¿Por qué Roy Barreras apoya al Frente por la Vida?

Frente a la crítica de haber acompañado al gobierno, Barreras reconoció que “empezó apoyando” a Petro, pero lo justificó en el dilema de segunda vuelta entre el hoy fallecido Rodolfo Hernández, luego condenado por corrupción, y el actual presidente. Reivindicó que quienes firmaron el Acuerdo de Paz, incluido él, vieron en Petro la opción de implementar la reforma agraria y avanzar en el campo, aunque subrayó que siempre ha militado “en el centro”, como liberal socialdemócrata, y no en la izquierda. Esta línea la ha repetido en otras entrevistas recientes, al insistir en que la consulta del Frente por la Vida “no es de izquierda, es del progresismo y del centro”, y en que él se define como “liberal demócrata de centro”. Ese tránsito entre orillas políticas fue uno de los puntos más ásperos del diálogo. Los periodistas repasaron su paso por el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U y la coalición uribista, y lo confrontaron con la idea de que un político debe ser predecible. Barreras respondió con una metáfora aérea: así como un pasajero cambia de aerolínea cuando le cancelan un vuelo, él cambió de partido “obligado”, tras ser expulsado de Cambio Radical hace dos décadas y luego invitado por Juan Manuel Santos a la naciente U. Defendió que, más allá de etiquetas, lo que importa es su hoja de vida legislativa: enumeró la Ley de Víctimas, el Marco Jurídico para la Paz, la creación de la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las agencias de tierras y desarrollo rural, como prueba de una trayectoria coherente con la reparación de víctimas y la implementación de la paz.

El candidato también dedicó buena parte de la entrevista a su propuesta de seguridad. Calificó de “ingenua” la apuesta de la “paz total” por haber permitido el fortalecimiento de estructuras ilegales que controlan territorios, desde bandas urbanas en Medellín hasta disidencias como las de alias “Mordisco”. Prometió que, de llegar al poder, el Estado “va a prevalecer” sobre esos grupos, con el objetivo de devolver la confianza a inversionistas y empresarios que hoy sufren extorsiones y secuestros. Según Barreras, sin seguridad no hay inversión posible y, sin inversión, no se pueden financiar los subsidios ni cerrar el “hueco fiscal” que enfrenta el país. Su receta económica, adelantó, pasa por “poner a producir riqueza” mediante la reactivación de la agroindustria, la minería y la energía, así como el turismo de clase mundial y la construcción de vivienda, sectores que describió como “congelados”. Allí enmarca su bandera central: un gobierno de unidad nacional que integre al empresariado, respete la propiedad privada y mantenga la estabilidad institucional, pero que al mismo tiempo preserve y profundice las reformas sociales, una combinación que, afirma, evitaría que Colombia caiga en “extremos radicales” que volverían el país ingobernable. Esta idea converge con su discurso público reciente, en el que propone una gran coalición que trascienda la izquierda tradicional para atraer liberales y sectores de centro a un Frente Amplio o Frente por la Vida.

En el plano territorial, Barreras reivindicó que defiende la autonomía regional desde hace más de dos décadas. Recordó un libro suyo de 2000, “La hora de la autonomía”, para insistir en que cree en la descentralización y en una “ley de competencias” que organice claramente las funciones de alcaldes, gobernadores y gobierno nacional. Ante la recurrente tentación federalista que aflora en Antioquia, propuso como salida unificar los periodos de mandatarios locales y del presidente, de forma que exista un solo horizonte de gobierno articulado desde las regiones. Anunció, además, que pronto revelará los primeros nombres de un eventual gabinete, entre ellos un “antioqueño muy importante”, en un guiño directo al electorado del departamento. El tramo más tenso del diálogo se produjo cuando le cuestionaron la lista al Congreso del Frente Amplio Unitario, presentada como una coalición de partidos y movimientos que respalda su consulta. Al mencionar la candidatura de la esposa del exsenador Musa Besaile —condenado por corrupción—, el secretario privado del exalcalde de Medellín Daniel Quintero y un aspirante aparentemente vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Barreras defendió la lista resaltando otros nombres: el joven liberal Gustavo García, exviceministro; el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos; el presidente de la CUT; el dirigente de los tenderos; el líder de las Juntas de Acción Comunal; y el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, a quien calificó de “valiente” por denunciar irregularidades en el sector.