Vea hoy el segundo debate presidencial de EL COLOMBIANO y Teleantioquia a las 7 p. m.

En medio de la apuesta democrática para darle voz a todos los candidatos, este martes, 19 de mayo, se llevará a cabo el segundo debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia y que contará con la presencia del canal local Telemedellín.

Para la segunda tanda de debates, los colombianos podrán conocer las propuestas de los candidatos Sondra Macollins, Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Santiago Botero y Mauricio Lizcano.

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El debate se podrá seguir a través de las plataformas digitales de los tres medios, incluido el canal de YouTube de este diario, además de la señal principal de Teleantioquia. Desde las 7 de la noche, los aspirantes a la presidencia discutirán sus diferentes visiones en materia de seguridad, salud, economía, empleo, vivienda, educación y gobernabilidad.