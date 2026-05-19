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Vea hoy el segundo debate presidencial de EL COLOMBIANO y Teleantioquia a las 7 p. m.

A menos de dos semanas para las elecciones, la gran alianza de medios antioqueños llevará a cabo el segundo debate presidencial.

  • Este martes, 19 de mayo, será el segundo debate presidencial en las plataformas de Teleantioquia y EL COLOMBIANO.
    Este martes, 19 de mayo, será el segundo debate presidencial en las plataformas de Teleantioquia y EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio de la apuesta democrática para darle voz a todos los candidatos, este martes, 19 de mayo, se llevará a cabo el segundo debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia y que contará con la presencia del canal local Telemedellín.

Para la segunda tanda de debates, los colombianos podrán conocer las propuestas de los candidatos Sondra Macollins, Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Santiago Botero y Mauricio Lizcano.

Lea también: “Los debates presidenciales no son un favor”: Fuerte regaño a Cepeda y De la Espriella por ausencia

El debate se podrá seguir a través de las plataformas digitales de los tres medios, incluido el canal de YouTube de este diario, además de la señal principal de Teleantioquia. Desde las 7 de la noche, los aspirantes a la presidencia discutirán sus diferentes visiones en materia de seguridad, salud, economía, empleo, vivienda, educación y gobernabilidad.

A dos semanas de ir a las urnas, este diario abre el espacio reiterando su convicción sobre la importancia del voto informado y la necesidad de fortalecer la democracia en Colombia, confrontando propuestas para que los colombianos tengan herramientas que permitan tomar decisiones conscientes, informadas y responsables frente al futuro político del país.

La democracia se fortalece cuando hay discusión pública, participación ciudadana y acceso a la información. Por eso, este debate representa una oportunidad clave para escuchar a quienes buscan dirigir el país en uno de los momentos más trascendentales de los últimos años.

Siga leyendo: Así debatieron Claudia, Fajardo y Paloma desde Antioquia: sus propuestas y el rechazo a la Constituyente y la “paz total”

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora es el debate presidencial de El Colombiano y Telemedellín?
El debate comenzará este martes 19 de mayo a las 7:00 p.m.
¿Dónde se puede ver el debate presidencial?
Será transmitido por Teleantioquia, Telemedellín y las plataformas digitales de EL COLOMBIANO, incluido YouTube.
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