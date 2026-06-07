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‘Timochenko’ anuncia su respaldo a Iván Cepeda para la segunda vuelta

“Dudar o hacer dudar en este momento nos pierde.” Con esa frase, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, llamó a integrantes del movimiento Defendamos la Paz a respaldar sin reservas la candidatura de Iván Cepeda en la segunda vuelta.

  • Rodrigo Londoño, Timochenko, presidente del partido Comunes, anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda para la segunda vuelta del 15 de junio. Foto: Camila Díaz / Colprensa
    Rodrigo Londoño, Timochenko, presidente del partido Comunes, anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda para la segunda vuelta del 15 de junio. Foto: Camila Díaz / Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko y último comandante de las extintas Farc, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda para la segunda vuelta electoral del próximo 15 de junio.

El pronunciamiento fue realizado a través de una carta dirigida a integrantes del movimiento Defendamos la Paz, una plataforma ciudadana compuesta por víctimas, líderes sociales, académicos y exnegociadores creada para defender la implementación de los Acuerdos de Paz y respaldar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ella, Londoño pidió apoyar al candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida “con entusiasmo y sin ambages”, al considerar que el país atraviesa un momento decisivo para el futuro de esos acuerdos.

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La carta abre con una anécdota personal: Londoño relata que su hijo le preguntó por quién había votado, lo que lo llevó a reflexionar sobre las decisiones que los adultos toman de cara a las generaciones futuras. “Por encima de todo esto está el futuro de niños y niñas que está a merced de la decisión de los adultos”, escribió.

En el mismo texto, defendió la trayectoria de Cepeda en los procesos de negociación con grupos armados y recordó su papel durante los diálogos de La Habana. “Estoy seguro que acá nadie duda de la vocación de paz de Iván Cepeda”, señaló, destacando el compromiso del candidato con la implementación del Acuerdo Final firmado en 2016.

Sin embargo, la carta no esquiva las críticas al actual gobierno. El exguerrillero reconoció inconformidades con algunas decisiones del presidente Petro, entre ellas el incumplimiento del mandato de incluir un capítulo sobre el Acuerdo Final de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo. “Nosotros hemos sufrido y seguimos sufriendo en carne propia sus inconsistencias, su egocentrismo, sus improvisaciones”, escribió. Aun así, sostuvo que en ningún otro gobierno se habían registrado mayores avances en el abordaje de las causas estructurales de la violencia.

La oposición a De la Espriella

Detrás del respaldo a Cepeda hay también una posición explícita frente al candidato Abelardo de la Espriella. El abogado y aspirante presidencial ha propuesto durante su campaña la eliminación de la JEP, la revisión de aspectos centrales del Acuerdo de Paz, restricciones a beneficios para excombatientes y una política de seguridad más estricta frente a grupos armados ilegales, muy diferente a la que ha liderado el actual gobierno con su política de Paz Total. Estas posiciones han generado preocupación entre organizaciones que defienden la implementación del acuerdo y sectores vinculados al proceso de paz.

Para Comunes y para plataformas como Defendamos la Paz, una eventual presidencia de De la Espriella podría implicar cambios profundos en la política de paz del Estado colombiano. Por esa razón, la adhesión de Londoño no solo representa un apoyo electoral a Cepeda, sino también una apuesta por la continuidad de las políticas derivadas del acuerdo firmado en 2016.

El respaldo del expresidente de Comunes se suma a la puja por adhesiones que libran las dos campañas de cara a la segunda vuelta, en una contienda marcada por visiones opuestas sobre paz, justicia transicional, seguridad y el papel del Estado frente al conflicto armado.

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