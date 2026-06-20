Voto joven en Colombia: ¿cómo pasar de la abstención al poder de definir una elección?

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el censo electoral en Colombia cuenta con cerca de 41 millones de personas aptas para votar. De estas, la población entre los 18 y 25 años asciende a un poco más de los 6 millones, correspondiente al 15 % del electorado total. Pese a la fuerza que eso representa, la participación real evidencia una fractura democrática: solo el 40 % de los jóvenes ejerce el derecho al sufragio, mientras que el 60 % se abstiene de asistir a las urnas.
Durante el foro “Jóvenes construyendo democracia”, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), panelistas y expertos analizaron tres razones de peso, detrás de este distanciamiento.
El presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz Romero, señaló que las instituciones suelen instrumentalizar a los jóvenes. Consideró que a esta población sí les gusta la política, pero la falta de estímulos frena su participación en esta.
Canales oficiales desconectados: La politóloga Gabriela Alonso, generadora de contenido y reconocida por su espacio Política para apolíticos, afirmó que las entidades públicas fallan al no usar formatos dinámicos y lenguajes cercanos. Mencionó que estrategias como la del personaje “Mr. Taxes” en redes demuestran que es posible aproximar la institucionalidad al público joven sin perder rigor.
El espejismo digital: Así mismo, la generadora de contenido advirtió que la juventud suele refugiarse en una aparente “revolución” digital donde las críticas se diluyen en el anonimato. En esa línea, el sociólogo Santiago Vargas apuntó que las plataformas fragmentan y simplifican el debate con contenidos inmediatos que facilitan la manipulación de información.