Sueño cumplido: Gracias a la solidaridad de los lectores, Ángela Rojas brilló en Alemania

Por John Eric Gómez Marín

En los vericuetos del destino hay historias que no piden permiso para conmover. Simplemente llegan, se abren paso entre el dolor y la esperanza, y terminan convirtiéndose en abrazos colectivos. La de Ángela “La Negra” Rojas es una de esas. Una historia que en este 2025 encontró un final feliz, impulsado por la fuerza de la palabra y la solidaridad despertada tras un artículo publicado el pasado 5 de marzo en este diario. Desde allí, muchas manos invisibles se unieron para que su sueño, otra vez, pudiera cumplirse.

La vida de Ángela siempre estuvo ligada al agua. Primero fue escenario de gloria, esfuerzo y disciplina en el waterpolo; después, se transformó en refugio, en consuelo, en una forma de sanar. Pero el destino, caprichoso y silencioso, comenzó a escribir un capítulo oscuro en 2018, cuando en Budapest su cuerpo empezó a enviar señales de alerta. La Poliquistosis Renal y Hepática, la misma enfermedad que ya había golpeado a su familia y que le arrebató a su madre, volvía a acechar. Esta vez, con ella como protagonista.

El regreso a Colombia fue también el regreso a la incertidumbre. En 2019, Ángela entró a la lista de espera para un trasplante. La vida se volvió una cuenta regresiva sin fecha clara, una espera donde el miedo y la esperanza convivían en silencio. Hasta que, cuatro meses después, el 23 de diciembre, mientras muchos preparaban la mesa de Navidad, el teléfono sonó y cambió su historia para siempre.

“A las 9:22 de la noche recibí la llamada. Me dijeron que había una opción de trasplante y que debía llegar lo más pronto posible al Hospital Pablo Tobón Uribe. A mí se me bajó todo... fue una emoción que nunca había sentido. Sentí que subía al cielo y volvía a bajar. Fue como volver a nacer”, recuerda Ángela, todavía con la voz quebrada.

Nació de nuevo, sí, pero no fue sencillo aprender a vivir otra vez. La cicatriz en su abdomen se convirtió en testigo mudo de la batalla ganada, y los meses posteriores estuvieron llenos de advertencias, de cuidados extremos, de una lista interminable de “no puedes”. Pero Ángela decidió no resignarse. Donde otros veían límites, ella vio posibilidades.

“Me dieron otra oportunidad de vida y pensé: ¿cómo voy a vivir si todo es ‘no puedes’? Entonces los transformé en ‘sí se puede’. Sí se puede vivir, soñar, sanar, intentar... se puede todo”.