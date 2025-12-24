x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Llegaron los aguinaldos: estos son los presentes para quienes movieron lo noticioso este 2025

Los regalos son los protagonistas de este 24 de diciembre, y en EL COLOMBIANO quisimos mandar nuestros presentes a quienes han movido la realidad noticiosa del año; desde el presidente Petro, a quien le queremos evitar que se quede dormido, hasta Edwin Cardona, para que no bote goles, hay para todos.

  • Los regalos de EL COLOMBIANO de este 2025. Foto: Cortesía.
    Los regalos de EL COLOMBIANO de este 2025. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Para el presidente Petro: un despertador

Al presidente Gustavo Petro pudimos verlo muchas veces este año en el rol que más le gusta: el de orador —de hablador, para ser exactos, porque lo de ejecutar, poco—. Los consejos de ministros se le volvieron su lugar de catarsis, allí habla de lo divino y de lo humano; sin embargo, entre todas esas horas y horas de monólogo — no deja hablar a su gabinete— dijo: “Hoy tenía cita con la USO (sindicato de Ecopetrol), compañera, terminé dormido y no me despertaron”.

El presidente terminó dormido a media tarde, parece que el café ya no le está haciendo efecto y cayó desplomado sin que nadie le diera una mano, quizá por eso se enreda tanto en los discursos, ya habla enrevesado y hasta se va ladeando un poquito. Presidente, que no le pase más, desde aquí le mandamos un despertador.

Para Verónica Alcocer: una maleta para que siga viajando, y un curso de inglés

Aunque era cuento sabido, por fin se confirmó que Verónica Alcocer se separó del presidente Gustavo Petro — era obvio, después de aquel paseo cariñoso del presidente con una mujer por las calles históricas de Ciudad de Panamá—, y como a ella le tocó salir de la Casa de Nariño, pues buscó para dónde irse, y no fue para su natal Sincelejo. Terminó por Europa, ni más faltaba.

El periódico sueco Expressen reveló cómo la Primera Dama, porque todavía no hay divorcio, se paseaba de compras con el contratista catalán Manuel Grau Pujadas por las calles de Estocolmo, muy sonriente y con ropa carísima. Le mandamos una mochila a Verónica, porque supuestamente viaja sin dineros públicos, y en esos destinos tan encumbrados entonces andará de hostal en hostal. De paso, le encimamos un curso de idiomas, pues cuando los periodistas se le acercaron dijo que no sabía inglés.

Para Armando Benedetti: una natillera

Ministro, quizá usted no sabe, pero en Antioquia había (y hay, pese a toda norma) una tradición de ahorro y crédito bastante social (ya que usted se volvió socialista en los últimos cuatro años): un grupo de personas ahorraba dinero mensualmente para, a final de año, recibir el fruto de ese esfuerzo.

Pues ahora que usted está en la lista Clinton y no tiene acceso a créditos ni cuentas bancarias, le saldría bueno empezar a guardar la plata de esa manera, esos préstamos en efectivo que le entregan desde el Clan Torres. Anímese, aquí solo le damos de regalo, la idea.

Para Álvaro Leyva: un AZ

Leímos con atención sus cartas, excanciller, muy reveladoras y escandalosas; debemos decir que dado el contexto y los comportamientos erráticos del presidente, hay poco que dudar de ellas.

Es usted un hombre imprevisible. Le regalamos aquí un AZ para que recoja las pruebas que tiene contra Petro y las publique, porque acusaciones de tan alto calibre es mejor acompañarlas con evidencia.

Para Nicolás Petro: una píldora de la memoria

A veces a uno se le olvidan las cosas, pero hay casos que parecen clínicos. Por eso, a Nicolás le regalamos unas píldoras para la memoria. Hay que recordar que en agosto de 2023, el hijo del presidente admitió ante la Fiscalía que sí había entrado dinero ilegal a la campaña de su padre: “[El imputado] aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía, entre ellos la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro y dineros que ingresaron a la campaña que habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley”.

Andaba Nicolás por esos días indignado con Gustavo, su padre, pues este había dicho que se había descarrilado porque no lo había criado. Sin embargo, después de una visita, al primogénito como que se le borraron recuerdos de la cabeza.

Para Juliana Guerrero: una matrícula en la Universidad de Antioquia

Estuvo difícil porque el Gobierno Nacional nada que gira el dinero al que está obligado con la educación superior, pero a Juliana Guerrero le regalamos una matrícula en la Universidad de Antioquia, a ver si logra sus sueños de poder llegar al Viceministerio de Juventudes y hasta a representar a Petro en consejos universitarios.

Pensamos en darle un helicóptero, para que no tenga que usar el de la Fuerza Pública, pero de pronto tramita una licencia de vuelo falsa.

Para el gabinete del presidente Petro: una bola de cristal

Cada tanto el presidente Gustavo Petro sale con que lo están traicionando y que su equipo de trabajo no le hace caso. Pues para todo el gabinete enviamos una bola de cristal, a ver si así le adivinan a su jefe qué es lo que quiere, y les encimamos alguna capa de invisibilidad, como la de Harry Potter, para que Petro no la tome contra ellos en cualquier consejo de gobierno.

Para el exministro de Justicia Eduardo Montealegre: una Constitución explicada por Gaona

Quizá la atendida del año fue la que le pegó el constitucionalista Mauricio Gaona al entonces ministro de Justicia, que andaba justificando hasta con las uñas el llamado a una Constituyente por parte del presidente Gustavo Petro. Pues bien, para que no se siga confundiendo, le enviamos por correo una Constitución comentada por su contendor, ojalá la aplique y no le tuerza el pescuezo, como dicen que le gusta hacer con algunas de sus interpretaciones forzadas de la ley.

Para Alfredo Saade: un curso en el seminario bíblico

Hay pastores de verdad y pastorcitos mentirosos, a estos últimos les conviene estudiar teología. Por eso, a Alfredo Saade le damos una matrícula en el Seminario Bíblico de Colombia, que tiene sede en Medellín y donde se preparan los ministros evangélicos más reputados del país.

Alfredo, ser pastor no es tomar interpretaciones ligeras de la Biblia, hay algo que se llama hermenéutica, si se aplica, en el Seminario puede aprender mucho.

Para la exseñorita Antiquia: uno de los libros de la Comisión de la Verdad

A veces hace falta un curso de historia de las violencias de Colombia para darse cuenta de que no todo vale para ser tendencia en redes sociales. Por eso, a Laura Gallego Solís le regalamos uno de los libros del informe de La Comisión de la Verdad, a ver si cae en cuenta del error que cometió al preguntarle a algunos candidatos de si le darían un balazo al presidente Gustavo Petro o al exalcalde Daniel Quintero.

Para el Medellín: un trébol de cuatro hojas, un ojo turco y una libra de lentejas

Le damos de traído todos los objetos simbólicos que le traigan suerte. No le regalamos ruda porque este año tampoco le sirvió al equipo antioqueño, que perdió la cuarta final consecutiva de Liga en el primer semestre y este mes cayó en la final de Copa. Ojalá el Poderoso pueda levantar algún título en 2026 y reconquiste a su hinchada.

Para Miguel Quintero: un Monopoly

Al hermano del exalcalde Daniel Quintero, al parecer, le gusta jugar mucho con empresas públicas, sacar plata, mover fichas de aquí para allá, recomendar y presionar por hojas de vida y luego con lo que supuestamente logra sacar esos movimientos sale a comprar apartamentos, camionetas y relojes —presuntamente, pues la Fiscalía avanza en las investigaciones—, le regalamos un monopolio, para que juegue con billetes de mentiras y no con la plata ajena, la plata de todos los ciudadanos.

Para el alcalde Federico Gutiérrez: un traje de baño

Uno de los proyectos que más dio de qué hablar en Medellín este año fue la playa artificial que el Distrito hará en lo que hoy conocemos como el Parque Juan Pablo II, por eso le regalamos al alcalde Federico Gutiérrez una pantaloneta de baño, sabemos que es aficionado a correr y a montar en cicla, ahora puede añadirle a sus deportes la natación, quizá se apunte a competir en un Iron Man.

También esperamos que la obra salga muy bien y que todos los paisas la disfruten.

Para El Consejo superior de la UDeA: un manual antiespías

Es urgente que la universidad pública más importante del departamento se proteja en contra de espías, dado que en su Consejo Superior está el director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, desarrollando no sabemos cuáles tareas que le han encomendado desde la Casa de Nariño o, según las revelaciones de Noticias Caracol, supuestamente llevándole información a grupos armados que negocian la paz, como las disidencias de alias “Calarcá”. En todo caso, que en la U estén alertas, porque esto parece un culebrón de espías rusos.

Para los 90 precandidatos: un pasarratos

Cuando empezaron los movimientos electorales por la presidencia 2026, aparecieron más de noventa candidatos, entre los cuales hay un puñado con gran capacidad electoral y política, con bastante experiencia, pero muchos otros parecían buscando oficio, por eso le regalamos un pasarratos, para que se ocupen con crucigramas.

A veces es mejor invertir el tiempo en pasatiempos más personales que en otros que terminen involucrando el dinero público. Y para medirse en capacidades, es mejor un sudoku.

Para Edwin Cardona: un curso para cobrar penales

El mediocampista, de quien no nos cabe duda que es todo un teso, no ha podido con el cobro de penales claves para los equipos en los que juega. Por eso, le regalamos un curso de cobro de penales con Harry Kane, que ahora lo tenemos más cerca gracias a Lucho Díaz.

Hay que recordar que en los octavos de final de la Copa Libertadores, Cardona botó dos penales contra el Sao Paulo y eso le valió al Nacional la salida de la competencia continental. Esperemos que el 2026 sea un mejor año para los verdes.

Lea también: Personajes del año: quienes le plantaron cara al presidente Petro en 2025

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida