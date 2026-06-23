Las armas letales con las que Congo se ilusiona para frenar a Colombia en el Mundial 2026: así enfrentará a la ‘Sele’

La advertencia del técnico de la República Democrática del Congo, el francés Sébastien Desabre, de cara al partido ante Colombia este martes, pone un foco especial en el duelo de la segunda fecha del Grupo K del Mundial-2026, en Guadalajara, México.

“Tenemos que meter goles y sacar puntos. Será una victoria o un empate”, dijo el entrenador galo este martes en rueda de prensa.

Pero no es la única vez que Desabre habla con convicción sobre el rol que pueden cumplir sus hombres en Norteamérica.

Antes de su debut ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, al que sorprendieron finalmente al empatar 1-1, el DT aseguró: “Miedo como tal, no hay. Queremos desplegar un buen fútbol, hemos estudiado al rival, que cuenta con fases de posesión muy prolongadas y nivel táctico importante, que puede ponernos en problemas en fases ofensivas y en eso nos hemos concentrado”.

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Ante esas palabras, surge una pregunta: ¿quiénes son los referentes de este equipo africano y que no se atemoriza ante selecciones de mayor tradición futbolística?

Tras retornar a una Copa del Mundo después de 52 años, y luego de competir la primera vez como Zaire, Congo cuenta con una base de jugadores que milita en Europa.

Este combinado es bastante físico, pero además sorprende con su velocidad en la transición y potencia cuando se lanza al ataque.