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Las armas letales con las que Congo se ilusiona para frenar a Colombia en el Mundial 2026: así enfrentará a la ‘Sele’

El partido entre la Selección Colombia y RD Congo en Guadalajara será este martes a partir de las 9:00 de la noche.

  • Después de su duelo contra Colombia, Congo cerrará la fase de grupos del Mundial ante Uzbekistán, este sábado (6:30 p.m.). FOTO: X-@FecofaRdc
    Después de su duelo contra Colombia, Congo cerrará la fase de grupos del Mundial ante Uzbekistán, este sábado (6:30 p.m.). FOTO: X-@FecofaRdc
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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La advertencia del técnico de la República Democrática del Congo, el francés Sébastien Desabre, de cara al partido ante Colombia este martes, pone un foco especial en el duelo de la segunda fecha del Grupo K del Mundial-2026, en Guadalajara, México.

“Tenemos que meter goles y sacar puntos. Será una victoria o un empate”, dijo el entrenador galo este martes en rueda de prensa.

Pero no es la única vez que Desabre habla con convicción sobre el rol que pueden cumplir sus hombres en Norteamérica.

Antes de su debut ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, al que sorprendieron finalmente al empatar 1-1, el DT aseguró: “Miedo como tal, no hay. Queremos desplegar un buen fútbol, hemos estudiado al rival, que cuenta con fases de posesión muy prolongadas y nivel táctico importante, que puede ponernos en problemas en fases ofensivas y en eso nos hemos concentrado”.

Lea: Colombia busca ante Congo el boleto anticipado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde verlo?

Ante esas palabras, surge una pregunta: ¿quiénes son los referentes de este equipo africano y que no se atemoriza ante selecciones de mayor tradición futbolística?

Tras retornar a una Copa del Mundo después de 52 años, y luego de competir la primera vez como Zaire, Congo cuenta con una base de jugadores que milita en Europa.

Este combinado es bastante físico, pero además sorprende con su velocidad en la transición y potencia cuando se lanza al ataque.

En zona defensiva es liderado por Chancel Mbemba, de 31 años y quien juega en el Lille de Francia.

Por la banda derecha cuenta con Aaron Wan-Bissaka, quien hace parte del West Ham United F. C. de la Premier League de Inglaterra; y por la izquierda, con Arthur Masuaku, del Lens francés.

El mediocampo lo comandan Noah Sadiki, del Sunderland de Inglaterra, y Ngal’ayel Mukau, del Lillie galo; como extremo cuentan con Théo Bongonda, del F. C. Spartak de Moscú de la Liga Premier de Rusia; y en la delantera con Cédric Bakambu, del Real Betis de España, y Yoane Wissa, del Newcastle United inglés y autor del tanto ante Portugal.

Dicho plantel exigirá a Colombia a pensar en formas de romper ese gran bloque defensivo, lo cual ya le costó a Portugal.

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“Se trata de un rival muy fuerte porque cuenta con jugadores que compiten en la élite europea”, empezó diciendo el DT de Colombia, Néstor Lorenzo, en rueda de prensa.

“Tenemos que abrir caminos, encontrar espacios entre líneas, ocupar el espacio que un jugador deja cuando persigue para conseguir entrar a las posiciones de remate, de finalización de jugadas”, continuó.

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Por su parte, el galo Desabre, de 49 años de edad, finalizó diciendo que contra Colombia “tomarán riesgos”. “Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones”, presumió el adiestrador de los leopardos desde 2022.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué jugadores de RD Congo juegan en Europa y pueden ser clave contra Colombia?
Entre los referentes destacan Chancel Mbemba (Lille), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Arthur Masuaku (Lens), Noah Sadiki (Sunderland), Ngal’ayel Mukau (Lille), Théo Bongonda (Spartak Moscú), Cédric Bakambu (Real Betis) y Yoane Wissa (Newcastle United).
¿Por qué RD Congo es considerado un rival difícil para Colombia?
Porque combina fuerza física, velocidad en ataque y jugadores con experiencia en ligas europeas, lo que le permitió incluso empatar 1-1 contra Portugal en su debut mundialista.
¿Qué dijo el técnico de RD Congo sobre el partido contra Colombia?
Sébastien Desabre aseguró que su equipo no tiene miedo, que han estudiado a Colombia y que están dispuestos a tomar riesgos para buscar un resultado positivo.
¿Cómo llega Colombia al partido contra RD Congo en el Mundial 2026?
La Selección Colombia llega tras vencer a Uzbekistán y busca una nueva victoria que la acerque a la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.
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