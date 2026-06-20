Video | Así fue la expulsión del paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca vs. Turquía: le aplicaron la Ley Prestianni

El paraguayo Miguel Almirón se convirtió este viernes 19 de junio en el primer jugador en la historia del fútbol en ser expulsado, y justo en el Mundial de Norteamérica 2026, por incumplir la nueva normativa que impide taparse la boca al hablarle a un rival.
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El volante de 32 años y que juega en el Atlanta United de la MLS, con pasado en el fútbol inglés (Newcastle United) y argentino (Lanús), le habló a un rival tapándose la boca al minuto 45+3 del partido entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del grupo D, jugado en el estadio de Santa Clara, California.