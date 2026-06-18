¿Está Colombia clasificada a segunda ronda en el Mundial o qué le falta para asegurarse? Estas son las opciones

La victoria de Colombia ante Uzbekistán 3-1 le da una gran posibilidad a la Tricolor para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica, ya que es líder solitario con tres puntos, seguido por Congo y Portugal con un punto. Colombia alcanzó el triunfo gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, todos debutantes con la Tricolor en el Mundial de Norteamérica. También le puede interesar: Video | Con anotación a Uzbekistán, Luis Díaz ya es el tercer máximo goleador de la Selección Colombia Hay que recordar que, por cada grupo, avanzarán los dos primeros, y los ocho mejores terceros también tendrán opción de clasificarse a los dieciseisavos, de ahí que el abanico de opciones para Colombia sea amplio, gracias a los tres puntos que ya tiene.

A los cafeteros les restan dos partidos ante Congo y Portugal, los días 23 y 27 de junio, respectivamente; de ganar los dos, se mantendría como líder y ningún equipo lo alcanzaría avanzando como primero.

Pero si llega a perder uno de los dos juegos, podría mantenerse como primero por diferencia de gol, o ser segundo, plazas que dan el paso directo a la siguiente fase. Podría hasta ser tercero si pierde los dos juegos, pero igual tendría tres puntos y debería entrar a mirar la diferencia de gol para clasificarse como uno de los ocho mejores terceros que avanzan. Lea además: La emoción amarilla sigue: Colombia apareció entre los mejores 10 equipos de la primera fecha del Mundial, ¿en qué posición? Ante este panorama, las opciones de los dirigidos por Néstor Lorenzo son amplias gracias a la victoria de la primera fecha y el empate entre los otros dos rivales con los que se debe medir en las restantes dos jornadas del Grupo K.

¿Qué pasaría si Colombia gana los dos juegos restantes?

Arrancar con triunfo le permite a Colombia tomar la ventaja y por ello, si logra ganar los otros duelos pendientes del grupo ante Congo y Portugal, sería líder en solitario y ningún rival lo podría igualar, avanzando como primero de su grupo.

¿Qué pasa si Colombia empata ante Congo y Portugal?

Esos resultados le permitirían llegar a cinco puntos y podría ser primero o segundo del grupo, lo que le daría el acceso directo a la siguiente fase del torneo.

¿Si Colombia pierde los dos juegos, quedaría eliminado?