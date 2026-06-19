Con el gol más rápido del Mundial 2026 hasta ahora, Marruecos venció 1-0 a Escocia y quedó a un paso de la siguiente ronda

Marruecos quedó este viernes a un paso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: venció 1-0 a Escocia, con un madrugador gol de Ismael Saibari, y tomó el liderato del Grupo C con un ojo puesto en Brasil.

Saibari anotó en el minuto dos del partido jugado en el Boston Stadium. El delantero del PSV Eindhoven, cuyo futuro es vinculado en reportes de la prensa europea con el Bayern Munich, disparó a quemarropa después de un gran pase de Brahim Díaz al vacío.

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Marruecos suma cuatro puntos, seguida por Escocia con tres y Brasil con uno. Haití no ha inaugurado su cuenta. Los pentacampeones mundiales juegan este mismo viernes frente a la selección caribeña.

Ya la conexión entre Saibari y Díaz fue decisiva en el estreno de los Leones del Atlas, un empate 1-1 contra Brasil, con el primero como anotador y el segundo como asistente.

Escocia, que en su debut había vencido a Haití por 1-0, planteó cambios para protegerse por los costados, en especial por la banda de Achraf Hakimi.

Solo pasaron 72 segundos y el plan del técnico Steve Clarke estalló por los aires con el riflazo de Saibari. Marruecos asumió el dominio, pero sin poder aumentar el marcador.