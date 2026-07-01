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Beccacece renuncia como seleccionador tras eliminación de Ecuador del Mundial

Luego de caer 2-0 ante México, el técnico argentino a cargo del combinado ecuatoriano confirmó su salida ante los medios. Esto dijo el estratega.

  • El técnico argentino Sebastián Beccacece dirigió en 24 partidos a Ecuador, logrando una racha de 19 partidos invicto. Foto: Xinhua
    El técnico argentino Sebastián Beccacece dirigió en 24 partidos a Ecuador, logrando una racha de 19 partidos invicto. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, confirmó su salida del cargo tras el partido ante México que significó la eliminación de los sudamericanos en dieciseisavos de final del Mundial.

El argentino confirmó la decisión en rueda de prensa y en la zona mixta del estadio Ciudad de México, lugar donde los locales ganaron 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. “Los resultados son lo que cuentan, y hoy tengo que despedirme de una familia encantadora y maravillosa”, declaró el estratega.

“Mi contrato termina tan pronto como finalice la Copa del Mundo, y dado que no logramos lo prometido, lo mejor es dar un paso al costado”, confirmó el técnico de 45 años agradeciendo a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. “Dejo un cargo que valoro enormemente. Hemos construido un legado”, concluyó.

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Beccacece llegó a Ecuador en las Eliminatorias al Mundial 2026 en septiembre de 2024. Pese a que su inicio fue con una derrota ante Brasil, tuvo una racha de 19 partidos invicto que le permitieron terminar en la clasificación a la Copa del Mundo en el segundo puesto, solo superados por Argentina, teniendo en cuenta que ese camino lo inició con una sanción de 3 puntos por el caso Byron Castillo.

En el banquillo de los ecuatorianos, el técnico rosarino dirigió 24 partidos, de los cuales ganó 9, empató 12 y solo perdió 3, los cuales fueron ante Brasil en septiembre de 2024, Costa de Marfil al inicio de la fase de grupos del Mundial y el último partido ante México en dieciseisavos de final.

El argentino asumió la responsabilidad de la eliminación de una copa del mundo donde Ecuador volvió a superar la fase de grupos, algo que solo había logrado en Alemania 2006, donde fue derrotada en octavos de final ante Inglaterra, siendo esa la mejor participación de los ecuatorianos en un mundial.

“Este grupo de jugadores había generado esperanza y expectativas durante el tiempo que hemos estado juntos. México claramente nos superó y esa es, obviamente, mi responsabilidad. No hicimos lo que mejor sabemos hacer y merecimos perder”, agregó el estratega a la salida del estadio Banorte (Ciudad de México).

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Esta fue la primera experiencia del rosarino como entrenador de una selección de mayores. Previo a Ecuador, Beccacece solo había entrenado a clubes como Racing, Independiente, Elche (España) y Defensa y Justicia, club donde logró quedar en la memoria con la consecución de una Copa Sudamericana.

Preguntas y respuestas

¿Por qué renunció Beccacece a Ecuador?
Beccacece renunció porque Ecuador fue eliminado del Mundial 2026 ante México y el técnico consideró que no cumplió el objetivo deportivo trazado.
¿Cuánto quedó México vs. Ecuador en el Mundial 2026?
México venció 2-0 a Ecuador en dieciseisavos de final, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
¿Cuántos partidos dirigió Beccacece en Ecuador?
Sebastián Beccacece dirigió 24 partidos con Ecuador: ganó 9, empató 12 y perdió 3.

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