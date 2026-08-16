Emiliana Arango le plantó cara a Swiatek, pero se despidió de Cincinnati

Más allá de la derrota, Emiliana Arango se fue este domingo de Cincinnati con la sensación de que su tenis está para competirle a las grandes. La colombiana, que en primera ronda había eliminado a la estadounidense Venus Williams, exnúmero uno del mundo, esta vez puso en aprietos a la polaca Iga Swiatek, actual número cinco del ranking de la WTA, aunque terminó cediendo por 6-3 y 6-0 en la segunda ronda del WTA 1.000.

Ante una de las principales figuras del tenis mundial, Arango tuvo un comienzo alentador. La antioqueña quebró el servicio de Swiatek para ponerse 2-1 arriba y, con solidez desde el fondo de la cancha, consiguió incomodar a una rival que recientemente conquistó el WTA de Toronto.

Swiatek, de 25 años, la misma edad de la colombiana, tiene en su palmarés seis títulos de Grand Slam: cuatro Roland Garros, un Abierto de Estados Unidos y un Wimbledon. Además, permaneció durante más de 120 semanas en el primer lugar del escalafón mundial.

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La resistencia de Arango obligó a la polaca a elevar su nivel. Aunque la colombiana respondió en varios intercambios y mostró una defensa consistente, 19 errores no forzados terminaron pasándole factura en el primer set, que Swiatek ganó 6-3 después de 45 minutos.

Desde la tribuna, su entrenador, el extenista Mauricio Hadad, intentaba mantenerla enfocada. “El partido está ahí para ganarlo, está en tu raqueta. La tienes que hacer fallar, no te van a regalar nada en encuentros contra estas grandes”, le decía, mientras Arango reconocía que se estaba “afanando” con algunas de sus decisiones.

El segundo set comenzó de la peor manera para la colombiana. Con una temperatura de 31 grados centígrados, Swiatek quebró de entrada y tomó rápidamente ventaja de 2-0. A partir de ese momento, Arango no consiguió recuperar el ritmo que había mostrado en el comienzo del encuentro.