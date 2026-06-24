Estos son los técnicos mejor pagados del Mundial 2026, ¿cuánto gana Lorenzo?

En un mundial de fútbol los protagonistas son los futbolistas que luciendo la camiseta de sus selecciones buscan la gloria y alzar la anhelada copa del mundo. Detrás de aquellas figuras hay un seleccionador que plantea las tácticas posibles para que sus jugadores brillen. Un seleccionador nacional tiene la responsabilidad de convocar a quien esté en mejor momento para vestir la camiseta de un país durante casi más de un mes que dura el torneo, además de equiparar a su plantilla ante rivales que en el papel pueden ser superiores. También deben gestionar el estado de ánimo de jugadores que tras un largo tiempo están concentrados a veces lejos de familiares y seres queridos. Lea también: ¿Cómo hace Infantino para estar en casi todos los partidos del Mundial? Este es el costo ambiental de sus viajes Ese papel de los entrenadores requiere una retribución que las federaciones hacen basadas en la experiencia del técnico, sus recursos y los resultados a los que aspiran en una copa del mundo. Entre 48 selecciones, esas remuneraciones pueden presentar diferencias importantes. Por eso, el portal especializado Finance Football realizó un escalafón de los técnicos mejor pagados que dirigen en el certamen realizado en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quiénes son los 10 técnicos mejor pagados de Norteamérica 2026?

Según el portal especializado, el técnico mejor pagado de la copa del mundo es el italiano Carlo Ancelotti, quien dirige a la Selección de Brasil. El técnico de la canarinha gana al año 10 millones de euros.

Carlo Ancelotti es el técnico mejor pago de Norteamérica 2026. Foto: Xinhua

A Carletto lo sigue Julian Nagelsmann. El entrenador de Alemania gana 7 millones de euros anuales y con su juventud busca darle la quinta copa a los teutones.

El tercero con el salario más alto es el argentino Mauricio Pochettino. El seleccionador de uno de los anfitriones recibe al año 6 millones de euros para guiar a Estados Unidos a hacer historia en los mundiales. Thomas Tuchel es el segundo alemán que aparece en este top. El seleccionador de Inglaterra gana 5,8 millones de euros de salario, el cuarto más alto del certamen. Lo siguen en el quinto y sexto lugar el español Roberto Martínez, entrenador de Portugal, y el italiano Fabio Cannavaro, técnico de Uzbekistán, que devengan 4 millones de euros.

Tomas Tuchel (izquierda) dirige a Inglaterra y es el cuarto con el salario más alto de United 2026. Foto: Xinhua

El actual subcampeón del mundo y campeón en 2018, Didier Deschamps, es el séptimo seleccionador que más gana en el Mundial. Recibe al año 3,8 millones de euros. En los puestos 8 y 9 están el neerlandés Ronald Koeman de Países Bajos y el argentino Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay. Los dos reciben 3 millones de euros al año.

El top 10 lo cierran los técnicos de los otros dos anfitriones, el estadounidense Jesse Marsch que dirige a Canadá y Javier Aguirre que dirige a sus compatriotas de México, junto al argentino Gustavo Alfaro que guía a Paraguay. Ambos reciben 2,5 millones de euros.

¿Cuánto gana Néstor Lorenzo?

El entrenador de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, percibe un salario anual de 2 millones de euros. De acuerdo con el ranking realizado por Finance Football, es el décimo quinto entrenador que más devenga y comparte el puesto con el argentino Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador; el español Luis de la Fuente, seleccionador de España; y el coreano Myung Bo Hong, seleccionador de Corea del Sur.

Néstor Lorenzo no está dentro de los 10 técnicos que más ganan en el Mundial. Foto: Xinhua