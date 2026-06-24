Estos son los técnicos mejor pagados del Mundial 2026, ¿cuánto gana Lorenzo?

En un mundial de fútbol los protagonistas son los futbolistas que luciendo la camiseta de sus selecciones buscan la gloria y alzar la anhelada copa del mundo. Detrás de aquellas figuras hay un seleccionador que plantea las tácticas posibles para que sus jugadores brillen.
Un seleccionador nacional tiene la responsabilidad de convocar a quien esté en mejor momento para vestir la camiseta de un país durante casi más de un mes que dura el torneo, además de equiparar a su plantilla ante rivales que en el papel pueden ser superiores. También deben gestionar el estado de ánimo de jugadores que tras un largo tiempo están concentrados a veces lejos de familiares y seres queridos.
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Ese papel de los entrenadores requiere una retribución que las federaciones hacen basadas en la experiencia del técnico, sus recursos y los resultados a los que aspiran en una copa del mundo. Entre 48 selecciones, esas remuneraciones pueden presentar diferencias importantes.
Por eso, el portal especializado Finance Football realizó un escalafón de los técnicos mejor pagados que dirigen en el certamen realizado en Estados Unidos, México y Canadá.