El anfitrión Canadá buscará su primera victoria en un Mundial: debuta ante Bosnia

Las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes (2:00 p.m.) en la primera jornada del Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un duelo en el que los coanfitriones quieren materializar la ilusión de todo un país para encontrar su primera victoria en una Copa del Mundo, mientras el combinado bosnio, en su segunda participación en esta clase de certámenes, buscará mostrar e imponer el crecimiento de su fútbol. El BMO Field de Toronto (Canadá) acogerá el partido inaugural de esta zona, una de las más igualados de todo el torneo, integrada a la vez por Suiza y Catar. En esta terna, los coanfitriones quieren dejar atrás su pobre rendimiento en Qatar 2022 y México 1986, sus únicos dos participaciones previas y en las que no lograron pasar de la primera fase. Lea: Colombia llegó a México a la Academia Atlas, “casa” de Camilo Vargas, donde se concentrará para el Mundial Y es que Canadá no logró ni un solo triunfo en esos dos Mundiales que ha disputado, por lo que quiere estrenar su casillero y transformar el cartel de promesa que suele portar en los últimos años, gracias a una generación atractiva, en el de selección competitiva. Ante su afición, el combinado norteamericano quiere dar un paso adelante y dejar de ser ese proyecto prometedor eterno en la Concacaf.

Con hombres de respeto

El Mundial de 2022, el primero en 36 años, le vino grande a una generación que ahora es más madura, aunque ya sufrió un duro batacazo en la Copa Oro, cayendo en cuartos de final frente a Guatemala, aunque fue semifinalista en la Copa América 2024. Así, serán importantes jugadores como Tajon Buchanan (Villarreal CF), Stephen Eustáquio, Jonathan David, Cyle Larin o Alphonso Davies, que es duda para este encuentro inaugural, en el que esperan que la presión no pueda a la ilusión. Le puede interesar: Mundial 2026: los récords históricos que están a punto de romperse en Norteamérica El equipo norteamericano tiene entre sus fortalezas un fútbol vertiginoso gracias a la velocidad de sus hombres de banda, no le gusta retener demasiado el balón y se caracteriza por su presión alta, aunque esto también permite espacios a sus rivales.

Bosnia llega fuerte

Edin Dzeko (11), referente de Bosnia. FOTO CAPTURA VIDEO

El equipo balcánico logró el billete al Mundial de forma épica y dramática, ya que necesitó pasar hasta dos eliminatorias de ‘repesca’ que se resolvieron desde los once metros. La primera víctima fue Gales, después de un gol postrero del veterano Edin Dzeko, y la segunda, la histórica Italia, a la que dejaron sin Mundial por tercera edición consecutiva. Una hazaña que da alas e impulso a un combinado marcado por su fortaleza a balón parado y su fútbol práctico y directo, y que sabe mezclar la experiencia de jugadores como Dzeko, que disputa su último Mundial, y la alegría y sabia nueva de una generación joven liderada por futbolistas como Esmir Bajraktarevic o Amar Dedic, del SL Benfica. Le puede interesar: Mundial 2026: los récords históricos que están a punto de romperse en Norteamérica El objetivo será, en un grupo relativamente asequible, mejorar el rendimiento mostrado en 2014, donde ya estaba Dzeko y otros como Miralem Pjanic, edición en la que ganaron un encuentro, a Irán (3-0), pero no avanzaron a octavos de final. Sin embargo, el delantero es duda por un problema en el hombro, pero sí estará Ermedin Demirovic, del Stuttgart. Catar y Suiza, por su parte, debutarán este sábado desde las 2:00 de la tarde en San Francisco, Santa Clara.

Posibles alineaciones: