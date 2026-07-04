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Seleccionador de Canadá lamenta la eliminación tras perder contra Marruecos: “Fuimos el mejor equipo”

Marruecos se impuso por 3-0, con tres goles en la segunda parte de Azzedine Ounahi (50’ y 82’) y Soufiane Rahimi (90+8’) y se clasificó para los cuartos, donde se medirá con el vencedor del partido que disputarán este sábado en Filadelfia las selecciones de Francia y Paraguay.

  • Marruecos avanzó a cuartos del Mundial al golear 3-0 y eliminar a Canadá. FOTO: FIFA
    Marruecos avanzó a cuartos del Mundial al golear 3-0 y eliminar a Canadá. FOTO: FIFA
Agencia AFP
hace 32 minutos
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El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, lamentó la derrota de su equipo por 3-0 ante Marruecos y la eliminación en los octavos de final del Mundial: “Fuimos el mejor equipo”.

“Simplemente tuvieron un poco más de calidad en el último tercio y a nosotros nos faltó la capacidad de hacer la jugada cuando la necesitábamos”, añadió el técnico.

Marsch destacó que sus jugadores llevaron “a un equipo top al límite” e insistió que su combinado fue “mucho mejor en la primera parte e incluso al comienzo de la segunda”.

“Lo hicimos en todo el campo: once actuaciones increíbles en la primera parte y tuvimos mala suerte de no ponernos por delante, y luego están los pequeños detalles”, insistió.

“Ellos tienen calidad y jugadores que compiten al máximo nivel, pero en cuanto a cómo jugamos, el plan de partido, fue una actuación increíble”, analizó.

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Finalmente, Marsch destacó el recorrido de su equipo: “¡Qué privilegio tienen nuestros aficionados de seguir a un equipo como este, que va a por el partido de esta manera, que no juega a la defensiva y demuestra que puede ser mejor”.

“Yo preferiría ser nosotros antes que ellos. Por muy buena que sea Marruecos, yo preferiría ser nosotros. No podría estar más feliz”, concluyó.

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