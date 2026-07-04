Seleccionador de Canadá lamenta la eliminación tras perder contra Marruecos: “Fuimos el mejor equipo”

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, lamentó la derrota de su equipo por 3-0 ante Marruecos y la eliminación en los octavos de final del Mundial: “Fuimos el mejor equipo”.

“Simplemente tuvieron un poco más de calidad en el último tercio y a nosotros nos faltó la capacidad de hacer la jugada cuando la necesitábamos”, añadió el técnico.

Marsch destacó que sus jugadores llevaron “a un equipo top al límite” e insistió que su combinado fue “mucho mejor en la primera parte e incluso al comienzo de la segunda”.