La emoción amarilla sigue: Colombia apareció entre los mejores 10 equipos de la primera fecha del Mundial, ¿en qué posición?

El partido entre Colombia y Uzbekistán fue el último de la primera jornada de la fase de grupos de Norteamérica 2026. En el estadio Azteca, de Ciudad de México, empezaron y finalizaron las acciones de los siete primeros días de la Copa del Mundo que se juega en Canadá, Estados Unidos y el país manito.
En la primera ronda se anotaron un total de 75 goles durante los 24 encuentros que se jugaron. Además, solo uno terminó sin goles: España vs Cabo Verde. En el resto de encuentros hubo celebraciones. También dinámica, emoción. Muchas de las favoritas a competir por el título, como el seleccionado español, Portugal y Brasil, no llenaron las expectativas que generaban en sus debuts: los tres equipos empataron sus primeros juegos.