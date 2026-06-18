La emoción amarilla sigue: Colombia apareció entre los mejores 10 equipos de la primera fecha del Mundial, ¿en qué posición?

El partido entre Colombia y Uzbekistán fue el último de la primera jornada de la fase de grupos de Norteamérica 2026. En el estadio Azteca, de Ciudad de México, empezaron y finalizaron las acciones de los siete primeros días de la Copa del Mundo que se juega en Canadá, Estados Unidos y el país manito. En la primera ronda se anotaron un total de 75 goles durante los 24 encuentros que se jugaron. Además, solo uno terminó sin goles: España vs Cabo Verde. En el resto de encuentros hubo celebraciones. También dinámica, emoción. Muchas de las favoritas a competir por el título, como el seleccionado español, Portugal y Brasil, no llenaron las expectativas que generaban en sus debuts: los tres equipos empataron sus primeros juegos.

Colombia, entre las mejores selecciones de la primera ronda del Mundial 2026

Sin embargo, hubo otros seleccionados que llegaron con un rótulo especial que sí cumplieron. Francia, vigente subcampeón del torneo, goleó a Senegal. Es cierto que sufrió durante el partido. Sin embargo, terminó imponiéndose con dos goles de Kylian Mbappé que lo pusieron en la parte alta del Grupo I.

Esa actuación llevó a que un grupo de periodistas internacionales elegidos por la BBC que estuvieron pendientes de todos los encuentros que se jugaron en la primera fecha del Mundial, lo pusieran como el mejor equipo. “Confirmó todas las expectativas que había sobre su jerarquía antes del torneo con un aplastante desempeño en el segundo tiempo del partido. Fortaleza en todas las posiciones. Merecidos favoritos”, manifestaron. Lea también: La confesión de Cucho Hernández tras la victoria sobre Uzbekistán que emocionó a todos Para los expertos, el segundo equipo que mejor nivel mostró fue la Selección de Inglaterra. Algunos podrían pensar que, al ser un medio británico el que realizó el listado, hubo un sesgo. Pero no. Los ingleses jugaron, contra Croacia, uno de los mejores partidos del Mundial: se impusieron 4-2. Resaltaron que su ataque, liderado por Harry Kane, fue espectacular.

Entre tanto, el podio de selecciones destacadas en la primera ronda lo tiene Argentina. El campeón defensor, dirigido por Lionel Scaloni, brilló en su debut ante Argelia. En Kansas City, con anotaciones de Lionel Messi, que igualó a Miroslav Klose como máximos goleadores de la historia del torneo, mostraron un buen nivel que generó expectativa de cara a lo que resta de Mundial. La Selección Colombia, que sufrió un poco ante la Uzbekistán dirigida por el italiano Fabio Cannavaro, un equipo desconocido para muchos que mostró mucho orden defensivo y velocidad en las transiciones al ataque cuando encontraban espacios en la defensa criolla, aparece en la séptima casilla del listado de la BBC.

“Fue un equipo poderoso, rápido y con un baño de encanto de su estrella Luis Díaz. Colombia le dará problemas a muchos equipos”, escribió el medio citado. El equipo criollo, orientado por Néstor Lorenzo, es líder del Grupo K de Norteamérica 2026 y llegará, con ventaja y la camiseta “inflada” al partido del próximo martes 23 de junio contra República del Congo (9:00 p.m.) en Guadalajara, México.

¿Estados Unidos será la gran sorpresa del Mundial de Norteamérica?

La gran “sorpresa” de la primera fecha del Mundial fue la Selección de Estados Unidos dirigida por el argentino Mauricio Pochettino. El entrenador, de 54 años, llevó al representativo de la Unión Americana a vencer, de manera inesperada, 4-1 a Paraguay, uno de los elencos que mejor jugó en las eliminatorias de Suramérica, en su debut en Los Angeles. Por eso, los expertos de la BBC ubicaron al cuadro norteamericano como la quinta mejor selección de la primera ronda mundialista. “Una sorpresiva inclusión entre los cinco primeros. Destruyó a Parauguay con un juego habilidoso y están jugando en casa”, dijeron los periodistas.

Los estadounidenses aparecen por detrás de Alemania, que es cuarta, y también por delante de la Noruega de Erling Haaland, la Marruecos de Hakimi y compañía; así como la Brasil de Ancelotti, Vinícius y su combo de estrellas; así como el seleccionado de Suecia, que fue el segundo que más tantos marcó en los 24 juegos que tuvo la primera fecha, que terminó el miércoles con la victoria de Colombia ante Uzbekistán. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas