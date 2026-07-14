Triste revolución: España venció a Francia el día de “La Bastilla” y es el primer finalista del Mundial de Norteamérica

Hay fechas que son historia. En Francia, el 14 de julio es el Día Nacional, cuando celebran la toma de la Bastilla, aquella fortaleza que resguardaba a los monarcas franceses contra los que luchaban los revolucionarios parisinos a finales del Siglo XVIII, para que reconocieran sus derechos, dejaran de oprimirlos.
Ese hecho, que marcó el inicio de la Revolución Francesa con la instauración del Tercer Estado como Asamblea Nacional, ocurrió el martes 14 de julio de 1789. 237 años después, mientras los ciudadanos franceses festejaban la Libertad, Igualdad y Fraternidad que consiguieron con su alzamiento, la Selección nacional de España se “alzó” con buen fútbol y los eliminó del Mundial de Norteamérica.