Con Luis Suárez y Jhon Córdoba disputando la titularidad, Colombia pone a prueba su artillería ante Croacia

Desde este jueves, la Selección Colombia entra en una fase clave de preparación bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo, quien tendrá dos amistosos exigentes para evaluar a fondo a sus delanteros centro. El principal foco está en la competencia entre Jhon Córdoba y Luis Suárez, los dos ‘9’ más destacados del momento en el fútbol internacional.
Ambos atacantes llegan en un estado de forma excepcional. Córdoba viene de firmar una actuación memorable con el FC Krasnodar, donde anotó cuatro goles en un solo partido frente al FC Nizhny Novgorod. Con 13 tantos en la liga rusa, se posiciona como el máximo goleador del torneo, consolidando su candidatura como referente ofensivo.
Por su parte, Suárez atraviesa una temporada de ensueño con el Sporting de Lisboa. Su rendimiento ha sido tan destacado que está cerca de convertirse en el único colombiano en alcanzar los 40 goles en una temporada en Europa (tiene 33), lo que le da una ligera ventaja en el presente inmediato.