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Cristiano Ronaldo llega a su último Mundial con los mismos registros físicos que hace 23 años

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue rompiendo moldes. Los exámenes médicos realizados por la selección de Portugal revelaron que conserva prácticamente los mismos valores físicos que cuando debutó hace 23 años.

  • Cristiano Ronaldo está listo para su último baile con Portugal. FOTO GETTY
    Cristiano Ronaldo está listo para su último baile con Portugal. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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A sus 41 años y a las puertas de disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo continúa sorprendiendo al fútbol mundial. El capitán de Portugal volvió a demostrar que su disciplina y preparación física lo mantienen en una condición excepcional, al punto de registrar parámetros prácticamente idénticos a los de sus primeros días con la selección nacional.

La revelación surgió durante los exámenes médicos realizados por la selección portuguesa antes del inicio del Mundial. Como parte del protocolo habitual, todos los futbolistas fueron sometidos a diversas pruebas físicas y de rendimiento para evaluar su estado de cara al torneo.

La gran sorpresa llegó cuando la doctora encargada de supervisar los controles compartió una imagen junto a Cristiano Ronaldo y recordó que ella misma ha acompañado a la selección durante más de dos décadas. De hecho, fue una de las profesionales que estuvo presente cuando el delantero dio sus primeros pasos con el combinado nacional.

Tras analizar los resultados más recientes del astro portugués, la especialista no ocultó su asombro.

Esto es lo que tú llamas un atleta”, expresó al conocer los datos obtenidos por el máximo goleador en la historia de Portugal.

Según explicó, los valores físicos de Ronaldo son prácticamente los mismos que registró hace 23 años, cuando debutó con la selección absoluta. Un dato que resulta extraordinario si se tiene en cuenta el desgaste acumulado durante una carrera profesional que supera las dos décadas al más alto nivel.

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Desde su estreno con Portugal en 2003, Cristiano ha disputado cientos de partidos, ha conquistado títulos en las principales ligas de Europa, ha jugado múltiples Eurocopas y Mundiales y se ha consolidado como uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos. Sin embargo, sus registros físicos continúan situándolo entre la élite competitiva.

La noticia no hace más que reforzar una imagen que Ronaldo ha construido durante años: la de un deportista obsesionado con el cuidado de su cuerpo. Su estricta alimentación, sus rutinas de entrenamiento personalizadas, los períodos de recuperación y el descanso han sido elementos fundamentales para prolongar una carrera que desafía los estándares habituales del fútbol profesional.

Con el Mundial a punto de comenzar, los resultados de estas pruebas alimentan la ilusión de los aficionados portugueses, que esperan ver a su capitán liderar una vez más al equipo en la máxima cita del fútbol.

¿Será el Mundial 2026 la última Copa del Mundo de Cristiano?

A falta de la confirmación oficial de sus planes futuros, todo apunta a que esta podría ser la última participación mundialista de Cristiano Ronaldo. Y si algo dejan claro los exámenes médicos es que el cinco veces ganador del Balón de Oro llegará en plenitud de condiciones.

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Mientras muchos futbolistas de su generación ya se han retirado, Cristiano sigue compitiendo al máximo nivel. Los números hablan por sí solos: más de dos décadas después de su debut internacional, su cuerpo responde prácticamente igual que entonces.

Por eso, para muchos, ya no basta con describirlo como una leyenda. Cristiano Ronaldo se ha convertido en un auténtico “superhumano” del deporte moderno, listo para afrontar lo que podría ser el último gran capítulo de una carrera irrepetible.

Preguntas y respuestas

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo tiene 41 años y disputará el Mundial 2026 como capitán de Portugal.
¿Qué revelaron los exámenes médicos de Ronaldo previo al Mundial 2026?
Según el cuerpo médico portugués, mantiene parámetros físicos comparables a los registrados durante sus primeros años en la selección.
¿Cuándo debutó Cristiano Ronaldo con Portugal?
Debutó con la selección absoluta en 2003 y desde entonces ha disputado múltiples Eurocopas y Mundiales.
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