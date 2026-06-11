Cristiano Ronaldo llega a su último Mundial con los mismos registros físicos que hace 23 años

La revelación surgió durante los exámenes médicos realizados por la selección portuguesa antes del inicio del Mundial . Como parte del protocolo habitual, todos los futbolistas fueron sometidos a diversas pruebas físicas y de rendimiento para evaluar su estado de cara al torneo.

A sus 41 años y a las puertas de disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo continúa sorprendiendo al fútbol mundial. El capitán de Portugal volvió a demostrar que su disciplina y preparación física lo mantienen en una condición excepcional, al punto de registrar parámetros prácticamente idénticos a los de sus primeros días con la selección nacional.

La gran sorpresa llegó cuando la doctora encargada de supervisar los controles compartió una imagen junto a Cristiano Ronaldo y recordó que ella misma ha acompañado a la selección durante más de dos décadas. De hecho, fue una de las profesionales que estuvo presente cuando el delantero dio sus primeros pasos con el combinado nacional.

Tras analizar los resultados más recientes del astro portugués, la especialista no ocultó su asombro.

“Esto es lo que tú llamas un atleta”, expresó al conocer los datos obtenidos por el máximo goleador en la historia de Portugal.

Según explicó, los valores físicos de Ronaldo son prácticamente los mismos que registró hace 23 años, cuando debutó con la selección absoluta. Un dato que resulta extraordinario si se tiene en cuenta el desgaste acumulado durante una carrera profesional que supera las dos décadas al más alto nivel.

Le puede interesar: ¿A qué hora canta Shakira en la inauguración del Mundial 2026 y dónde verla?

Desde su estreno con Portugal en 2003, Cristiano ha disputado cientos de partidos, ha conquistado títulos en las principales ligas de Europa, ha jugado múltiples Eurocopas y Mundiales y se ha consolidado como uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos. Sin embargo, sus registros físicos continúan situándolo entre la élite competitiva.

La noticia no hace más que reforzar una imagen que Ronaldo ha construido durante años: la de un deportista obsesionado con el cuidado de su cuerpo. Su estricta alimentación, sus rutinas de entrenamiento personalizadas, los períodos de recuperación y el descanso han sido elementos fundamentales para prolongar una carrera que desafía los estándares habituales del fútbol profesional.