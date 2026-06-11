Cristiano Ronaldo llega a su último Mundial con los mismos registros físicos que hace 23 años

A sus 41 años y a las puertas de disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo continúa sorprendiendo al fútbol mundial. El capitán de Portugal volvió a demostrar que su disciplina y preparación física lo mantienen en una condición excepcional, al punto de registrar parámetros prácticamente idénticos a los de sus primeros días con la selección nacional.
La revelación surgió durante los exámenes médicos realizados por la selección portuguesa antes del inicio del Mundial. Como parte del protocolo habitual, todos los futbolistas fueron sometidos a diversas pruebas físicas y de rendimiento para evaluar su estado de cara al torneo.