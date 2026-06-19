CR7, ¿sí o no? El debate que tiene en llamas a Portugal

El empate entre Portugal y República Democrática del Congo (1-1) del pasado martes en Houston fue la gota que rebasó la copa de todas las personas que apuntan a Cristiano Ronaldo como inaportante en el equipo luso.
“El Bicho”, que cursa su sexto Mundial, es el capitán de la selección dirigida por el español Roberto “Bob” Martínez, quien en múltiples ocasiones ha mostrado su respaldo para la leyenda.
Aunque el legado de Cristiano es enorme, siendo el máximo anotador (973) en la historia del balompié, es cuestionado incluso por la prensa de su país después del dantesco debut de Portugal ante los congoleños. El astro portugués tocó el balón en 25 ocasiones, dio 19 pases correctos de 21 (90%), remató 3 veces y no acertó a portería en ninguno. No tuvo regates exitosos y ganó tres duelos aéreos. Números por debajo de la calidad de este jugador.
Un resultado doloroso que tocó fibras hasta en la interna del equipo. La frustración de compañeros, hinchas y medios portugueses no se hizo esperar.
“Capitán bajo fuego”, así titula el medio luso especializado en fútbol A Bola. Una expresión que ventila el ambiente en el vestuario de La Selecao.
O Jogo, otro de los periódicos de relevancia del balompié de este país, tituló la situación como “Depresión Ronaldo”. Sin duda, no son alentadoras las críticas para el líder nacido en Madeira, quien vive quizá su momento más duro desde que viste la camiseta de este seleccionado.