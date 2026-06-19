CR7, ¿sí o no? El debate que tiene en llamas a Portugal

El empate entre Portugal y República Democrática del Congo (1-1) del pasado martes en Houston fue la gota que rebasó la copa de todas las personas que apuntan a Cristiano Ronaldo como inaportante en el equipo luso. “El Bicho”, que cursa su sexto Mundial, es el capitán de la selección dirigida por el español Roberto “Bob” Martínez, quien en múltiples ocasiones ha mostrado su respaldo para la leyenda. Aunque el legado de Cristiano es enorme, siendo el máximo anotador (973) en la historia del balompié, es cuestionado incluso por la prensa de su país después del dantesco debut de Portugal ante los congoleños. El astro portugués tocó el balón en 25 ocasiones, dio 19 pases correctos de 21 (90%), remató 3 veces y no acertó a portería en ninguno. No tuvo regates exitosos y ganó tres duelos aéreos. Números por debajo de la calidad de este jugador. Un resultado doloroso que tocó fibras hasta en la interna del equipo. La frustración de compañeros, hinchas y medios portugueses no se hizo esperar. “Capitán bajo fuego”, así titula el medio luso especializado en fútbol A Bola. Una expresión que ventila el ambiente en el vestuario de La Selecao. O Jogo, otro de los periódicos de relevancia del balompié de este país, tituló la situación como “Depresión Ronaldo”. Sin duda, no son alentadoras las críticas para el líder nacido en Madeira, quien vive quizá su momento más duro desde que viste la camiseta de este seleccionado.

Polémica declaración de Neves

La crítica no viene solo de los medios. Uno de los compañeros de selección del “Comandante” en levantar la voz sobre el tema fue Joao Neves, jugador del PSG y anotador del único tanto de los lusos ante Congo en Texas. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por Portugal y por el fútbol, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente”, afirmó Neves. “Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente de los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros”, puntualizó el volante del París Saint Germain. Estas declaraciones no calaron de la mejor manera en la gran fanaticada que cosechó CR7 en todo el mundo a lo largo de su carrera. Aunque las palabras pueden interpretarse como un mensaje de equipo, donde no hay algún jugador más que los otros, los seguidores de “El Bicho” no lo tomaron de esa forma. Las redes sociales del jugador se inundaron de mensajes de odio y frases como “jueguen para Cristiano” o “miren cómo hace Argentina con Messi”. Hasta cierto punto, se entiende que el jugador sea apuntado por el fandom del número 7, sin embargo, todo escaló hasta la pareja del mismo jugador. Magdalena Aragao, actriz y novia de Neves, recibió mensajes en sus publicaciones de Instagram con caras vomitando y palabras ofensivas. Otros comentarios la tratan de cómplice y le piden que le diga a Joao que se retire de la escuadra portuguesa por egoísta. Esta situación tiene un antecedente casi idéntico. En marzo de 2024, Joao Cancelo, que en ese entonces era jugador del Barcelona, dijo algo similar a lo que recalcó Neves. “No se puede esperar de un jugador con 39 años, ¿verdad? Es un jugador importante para nosotros, pero el pico de la carrera de un jugador, digo yo, es de 25 a 32”, comentó el lateral derecho. El efecto fue el mismo; las redes del jugador fueron acosadas inmediatamente por los seguidores de Cristiano. La relación con Bruno Fernandes también se fragmentó con el tiempo. Bruno, compañero de Cristiano Ronaldo entre 2021 y 2022 en el Manchester United, nunca declaró algo en contra del “Comandante”, pero sí tomó decisiones en la cancha que quizá no beneficiaron al equipo al dejar por fuera de jugadas puntuales a Ronaldo. Una de las más recordadas es un tiro libre contra Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024. Faltaban 10 minutos y Portugal podía clasificar si rompía el cero en el marcador. CR7 tomó carrera para pegarle al balón, pero Fernandes se adelantó y fue él quien terminó rematando y fallando la falta. “Le tienes envidia a Cristiano”, le escribieron en redes a Bruno tras el episodio.

Martínez respalda a su capitán

Aunque Cristiano es la cara visible del equipo, quien toma las decisiones en Portugal es Roberto “Bob” Martínez, el seleccionador español al servicio de Portugal, que opinó sobre Cristiano en el pospartido: “Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Lo ha conseguido todo”. “Ha marcado más goles con Portugal que nadie, ha batido innumerables récords y, aun hoy, nunca deja de luchar por este país”, aseguró Bob. Las palabras de Martínez son irrefutables. Está lo tangible y lo intangible, y en cuanto a lo primero, Cristiano Ronaldo tiene argumentos de sobra para tener la mejor de las imágenes en su país. Puede que su fútbol actual no sea el mejor de su carrera, pero las estadísticas, el palmarés y el legado lo respaldan. Con la Selección de Portugal, Ronaldo ganó una Eurocopa y dos Ligas de Naciones, todo como capitán. Marcó 143 y brindó 37 presencias en 230 apariciones. “Esto está lejos de terminar. Vamos juntos”, fue el mensaje del capitán portugués en sus redes sociales. Portugal jugará nuevamente el próximo martes 23 de junio ante Uzbekistán a las 12:00 del mediodía. Luego cerrará frente a Colombia.

Se manifestó la hermana de CR7