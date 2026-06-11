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Estas son las horas que le tomará verse todos los partidos del Mundial, ¿cómo mantener productividad en las empresas?

Algunas empresas estiman pérdidas en productividad por los partidos, pues algunos coinciden con el horario laboral. Conozca los detalles.

  • Estas son las horas que le tomará verse todos los partidos del Mundial, ¿cómo mantener productividad en las empresas?
  • Estas son las horas que le tomará verse todos los partidos del Mundial, ¿cómo mantener productividad en las empresas?
Diario La República
hace 1 hora
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La Copa Mundial de la Fifa es uno de los eventos deportivos más codiciados del planeta. Es el torneo más importante del fútbol y uno de los certámenes más vistos, el cual genera cuantiosas cifras para la economía por el turismo y el comercio, entre muchas otras actividades. La atención que genera hace que muchas personas desatiendan sus quehaceres diarios, lo que genera impactos en materia de productividad.

El certamen durará 39 días en donde hay 104 partidos, de los cuales 72 son de la fase de grupos y 32 de las fases finales. La fase de grupos se jugará entre el 11 de junio y el 27 de junio, y por día habrá entre tres y cuatro partidos.

Estas son las horas que le tomará verse todos los partidos del Mundial, ¿cómo mantener productividad en las empresas?

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El problema, desde la óptica de la productividad, es que algunos de estos cotejos se desarrollan en horario laboral, pues en la mayoría de los casos los compromisos son a las 11:00 a.m., a las 2:00 p.m. o a las 5:00 p.m., lo que hará que más de un trabajador tenga sus ojos y atención puestos en el torneo y no en sus labores.

En promedio, cada partido dura dos horas: dos tiempos de 45 minutos, más 15 minutos de entretiempo y los tiempos de reposición. En las finales se puede alargar el asunto si el partido termina en tablas, porque hay tiempo extra (20 minutos más) e incluso penales.

Así las cuentas, si por cada partido se destinan dos horas, para ver todos los compromisos del mundial se deberán emplear 208 horas. Si a esto se le saca un promedio, y usted ve todos los partidos, por día se tomará 5 horas y 20 minutos; es decir, más de media jornada laboral.

Si bien son muy pocos los que lograrán la gesta de ver los 104 partidos, esto no omite que muchos cambiarán su rutina diaria para seguir los encuentros, lo que no solo afecta la vida cotidiana, sino que también impacta en la productividad.

Un sondeo hecho a 8.000 trabajadores de ocho de los países clasificados al Mundial, elaborado por la firma UKG, revela que el desarrollo del torneo generará pérdidas de productividad de al menos US$17.000 millones, como consecuencia de los costos ocultos derivados del ausentismo o el presentismo, entendiendo esto último como aquellas personas que están en sus lugares de trabajo, pero no realizan sus labores.

Los países más afectados serían EE.UU., con pérdidas por US$11.700 millones; Alemania, con US$1.340 millones, y Reino Unido, con US$912 millones.

Esto también se reflejará en el aumento de permisos, incapacidades, solicitudes de vacaciones, entre muchas otras “estrategias” para poder ver los partidos. Según la encuesta de UKG, 37% de los empleados buscará reajustar sus jornadas laborales; 27% estima que faltará a su trabajo, llegará tarde o se irá temprano, y algunos son más osados, se estima que 26% pondrá el partido, o resúmenes, en su oficina sin importar si su jefe lo permite o no.

¿Cuántos colombianos verán el Mundial?

De acuerdo con un estudio hecho por Ipsos Colombia, 7 de cada 10 colombiano seguirá los partidos del Mundial 2026. Asimismo, un 13 % de los colombianos lo hará desde sus lugares de trabajo mientras que un 33 % lo piensa hacer desde bares.

El impacto del Mundial en la productividad

Según Lorena Cruz, decana de ciencias económicas de la Universidad San Buenaventura, aunque el Mundial podría afectar la productividad en el país, el impacto sería limitado en la fase de grupos, ya que los partidos de la Selección se jugarán fuera de la jornada laboral.

Además, el torneo puede impulsar el consumo en categorías como televisores, alimentos y bebidas. “El balance final dependerá de si cada compañía convierte el torneo en herramienta de clima laboral o lo deja correr como ausentismo encubierto”, manifestó la experta.

Siga leyendo: Acompañar a Colombia en todo el Mundial 2026 costaría cerca de $230 millones

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