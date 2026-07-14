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“Estuvimos un tono por debajo”, confesó Deschamps tras derrota de Francia en semis del Mundial

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, no logró llevar a su selección, por tercer Mundial seguido, a la final de la máxima fiesta del fútbol.

  • Didier Deschamps logró una destacada campaña con Francia en el Mundial-2026. Para muchos su equipo era favorito al título. FOTO AFP
    Didier Deschamps logró una destacada campaña con Francia en el Mundial-2026. Para muchos su equipo era favorito al título. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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“Hay que reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo”, reconoció el seleccionador francés, Didier Deschamps, tras la derrota del martes ante España 2-0 en las semifinales del Mundial 2026.

“Hay mucha decepción. Los jugadores están destrozados porque teníamos muchas aspiraciones, aunque también hay que ser lógicos y reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo en el plano técnico frente a un equipo que controló muy bien el partido y más”, dijo el técnico tras el duelo en Arlington (Texas).

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“Pero ante todo es culpa nuestra, no quiero acusar a nadie”, precisó Deschamps.

El seleccionador galo sí puso en cuestión el nivel del árbitro elegido para el partido, el salvadoreño Iván Barton.

¿Tiene el árbitro el nivel para dirigir una semifinal de Copa del Mundo? Ya hemos tenido algunos, pero no voy a responder a eso. Y no es porque hayamos perdido que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra también, pero la primera razón es necesariamente que estuvimos un poco por debajo y menos peligrosos ofensivamente de lo que podríamos haber estado, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado situaciones, ocasiones”, expuso.

“Hay que aceptarlo, este es el máximo nivel, aunque duela, era el último paso antes de esa posible final (...) En este partido España ha mostrado algo más”, admitió.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué balance dejó Francia en el Mundial 2026 pese a la eliminación ante España?
Francia completó una campaña destacada al alcanzar las semifinales del Mundial 2026. Además, dominó su grupo, marcó 16 goles, generó más de 100 remates durante el torneo y disputó el partido por el tercer puesto tras caer ante España.
¿Qué récord histórico consiguió Didier Deschamps durante el Mundial 2026?
Didier Deschamps se convirtió en el director técnico con más partidos dirigidos en la historia de las Copas del Mundo, al superar la marca de 27 encuentros en el torneo.
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