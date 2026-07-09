Haaland puso picante la previa del partido entre Noruega e Inglaterra: “Deberían poner toda la presión en los ingleses”

El delantero noruego Erling Haaland, nacido en Inglaterra y actual jugador del Manchester City, reconoció este jueves 9 de julio que será “realmente especial” enfrentarse en Miami a la selección inglesa el sábado en los cuartos de final del Mundial. Le puede interesar: Video | La imparable Francia derrotó 2-0 a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial “Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y jugaré contra algunos compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo”, admitió uno de los mejores delanteros del torneo. Con siete goles en el Mundial, solo por debajo de los ocho de Lionel Messi, Haaland insistió en que lo estaba “disfrutando mucho”.

Haaland tras anotar gol ante Brasil. FOTO: Tomada de redes sociales @nff_landslag

“En primer lugar, el simple hecho de poder jugar en el Mundial. Es maravilloso estar aquí, poder jugar en un gran escenario con mis amigos”, respondió muy relajado ante un grupo de periodistas antes de una sesión de entrenamiento de la selección noruega en el centro de entrenamiento del Inter Miami. Cuatro días después del partido de octavos de final contra Brasil (2-1), en el que marcó dos goles, reflexionó sobre el encuentro. “No me lo esperaba para nada. Lo celebré incluso antes del partido contra Brasil; no me lo esperaba. Mi madre tampoco se esperaba estar en cuartos de final”, dijo.

“Jugar y ganarle a Brasil fue una locura para nosotros los noruegos, y luego jugar contra Inglaterra en cuartos de final es increíble. Si ves lo que se vive en Noruega, no es la Noruega de siempre”, recalcó Haaland. Sobre el partido del sábado, el delantero quiso poner el foco sobre Inglaterra, considerada como una de las favoritas para alzar la Copa del Mundo desde el principio del torneo. “Creo que hay claros favoritos ahí fuera; Inglaterra es uno de ellos”, declaró Haaland. “Creo que todos ustedes deberían poner toda la presión posible en los ingleses”, concluyó el delantero del City.

Para Inglaterra, la clave contra Noruega sería “detener” a Haaland

Para Inglaterra, contener al gigante Erling Haaland sería un paso “enorme”, aunque no sea la única amenaza de Noruega en el duelo de cuartos de final del Mundial, advirtió este jueves 9 de julio Nico O’Reilly, compañero del “Cyborg” en el Manchester City. O’Reilly, en declaraciones tras un entrenamiento inglés en Kansas City, destacó que Haaland es obviamente el gran desafío de los Vikingos, pero ni mucho menos el único. “Tienen grandes futbolistas por todo el campo que pueden generar mucho peligro”, afirmó el joven lateral izquierdo, titular en cuatro de los cinco partidos de Inglaterra. “Lo han demostrado en este torneo llegando a los cuartos de final, haciendo historia para su país”, dijo sobre la inédita presencia noruega a estas alturas de una Copa del Mundo.

Nico O’Reilly, compañero de Haaland en el Manchester City. FOTO: Getty