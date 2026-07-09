“Ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”: Jaminton Campaz, tras ser amenazado en redes por la eliminación de Colombia

El delantero Jaminton Campaz cumplió el sueño de estar en un Mundial, jugar y marcar gol, pero también vivió momentos amargos, tras errar una opción clara de gol en el tiempo extra ante Suiza, en la eliminación de Colombia del Mundial de Norteamérica.

Pero a la tristeza por la eliminación, el jugador le ha sumado el miedo y la angustia, pues tras ese fallo ha recibido amenazas no solo para él sino para su familia, algo que merece el repudió de todos.

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Campaz escribió un emotivo mensaje en sus redes y también rechazó las amenazas que ha recibido. Además, resaltó que es quien más triste está, pues tanto él como sus compañeros soñaban con avanzar más en el Mundial de Norteamérica.

Al final del mensaje, Campaz expresó que “mi Colombia, por favor, nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

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De igual forma, sostuvo que “a todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”.

Finalmente, reconoció que “el fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”.

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Colombia terminó invicta con tres triunfos y dos empates, cinco goles marcados y uno solo recibido. Fue la tercera vez en la historia en la que llegó hasta octavos de final; antes lo había logrado en Italia 1990 y Rusia 2018.