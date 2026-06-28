¿Se pifió el VAR? Las teorías que rodean el fuera de juego que anuló el gol de Colombia ante Portugal

El vibrante empate entre Colombia y Portugal (0-0), que cerró la participación de ambos seleccionados en el Grupo K, por la fase de grupos del Mundial 2026, dejó una polémica que sigue dando de qué hablar y generando conversación entre aficionados, medios de comunicación y hasta expertos arbitrales. Se trata del gol que marcó el defensor central colombiano Dávinson Sánchez en el epílogo del encuentro (90+3) y que fue anulado por el VAR mediante la Tecnología Semiautomatizada para la Detección del Fuera de Juego (SAOT, por sus siglas en inglés). Y es que, aunque a simple vista Sánchez parecía estar habilitado, la decisión del VAR sorprendió a propios y extraños al sancionar un fuera de juego que, posteriormente, avivó aún más la polémica debido a que la diferencia correspondía apenas a la punta del zapato derecho del zaguero colombiano.

La controversia se intensificó porque, si bien la tecnología respaldó la decisión inicial del juez de línea, volvió a abrirse el debate sobre la precisión del sistema e incluso surgieron hipótesis sobre un posible error tecnológico. Le puede interesar: “Hay que darle la derecha a la tecnología”: Dávinson Sánchez contó cuánto calza tras gol anulado con Portugal

La teoría del error en el frame elegido por el VAR

Una de las cuentas que más impulsó esa teoría fue Archivo VAR, reconocida por sus análisis arbitrales, que aseguró que hubo un “terrible error del SAOT en el gol de Colombia”. Según su explicación, “Dávinson está en línea total escogiendo el frame del primer contacto con el balón (...) El VAR eligió un frame con el balón saliendo del pie del asistente”. Cabe aclarar que un frame o fotograma corresponde a cada una de las imágenes individuales que componen un video. Archivo VAR realizó además su propio trazado corrigiendo el presunto error en la selección del fotograma y argumentó que, en el frame escogido por el VAR, Dávinson sí aparece en posición adelantada. Por ello, sostuvo que una elección errónea del momento exacto de la jugada habría privado a Colombia de quedarse con la victoria. Asimismo, cuestionó la teoría de un supuesto chip implementado por la FIFA para determinar estas acciones de manera prácticamente automática.

Expertos defienden la tecnología, pero el debate sigue abierto

Por su parte, Miguel Ángel Scime, director de la IAF y exdirector de árbitros de la AFA, señaló que “justamente por estas acciones, FIFA prueba en Canadá una actualización: que solo sea fuera de juego cuando todo el cuerpo habilitante del atacante esté por delante del penúltimo defensor. Sería más justicia para el ataque sin perder precisión tecnológica”. No obstante, el exárbitro argentino respaldó el funcionamiento del VAR al explicar que este sistema utiliza tecnología basada en sensores y mediciones de alta precisión: “La sincronización entre el momento exacto del toque del balón y la ubicación tridimensional de los jugadores elimina prácticamente el margen de error. Por ello, aunque la diferencia sea de apenas unos centímetros y resulte imperceptible para quienes observan la acción en tiempo real, la tecnología certifica con objetividad si existe o no una posición de fuera de juego”.