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Lamine Yamal comandará a España en el duelo de dieciseisavos mundialistas ante Austria, ¿podrá La Roja ganar y gustar?

Este jueves 2 de julio, la Selección de España se enfrentará a su par de Austria en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood, California. El compromiso se jugará a las 2:00 p.m., hora de Colombia.

  • Lamine Yamal y David Alaba son las figuras de sus selecciones. FOTO: X sefutbol y d.alaba
    Lamine Yamal y David Alaba son las figuras de sus selecciones. FOTO: X sefutbol y d.alaba
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La selección de España, comandada en ofensiva por Lamine Yamal, quien disputa su primera Copa del Mundo, busca derrocar la defensa de la Austria de Ralf Rangnick, equipo que ya sabe lo que es perder tras la caída 0-2 ante Argentina en la segunda fecha de la fase de grupos. Por el lado de los ibéricos, el objetivo no solo es el poder desactivar el complejo resguardo austriaco, sino gustar.

Al equipo dirigido por Luis de la Fuente le llueven las críticas tanto en la prensa española como en la internacional acerca de su forma de jugar en este Mundial 2026, la cual es distinta por tramos a lo que fue el equipo ganador de la Eurocopa de Alemania en 2024. Hay que destacar que de ese equipo, lo que más llamó la atención fue su poderío en ambas bandas del ataque con Lamine Yamal por derecha y Nico Williams por izquierda; lastimosamente para el inicio de este torneo, ambos jugadores estaban lesionados. Lamine se recuperó, pero Nico no pudo mantenerse sano tras su vuelta.

En medio de las dudas, España debe mostrar un mejor juego, teniendo en cuenta que una llave “mata-mata” con un equipo de menor jerarquía como Austria es una obligación conseguir la victoria. Yamal, por su parte, se mostró con confianza en los días anteriores del compromiso e incluso estuvo opinando sobre distintos temas, como quién es para él un delantero ideal en su club, el Barcelona, o cuáles son sus selecciones favoritas de ver, a lo que respondió: “Marruecos, Argentina y Ecuador”, esto, antes de que La Tri fuera derrotada por México.

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Por su parte, el entrenador español, Luis de la Fuente, disipó las dudas, al menos en cuanto a su pensamiento, y aseguró que tiene el mejor plantel. “A medida que pasan los días, confío más en este equipo. Siempre lo he hecho porque para mí son los mejores del mundo”, afirmó el estratega.

También se especula en los distintos diarios deportivos del país peninsular que habrá un par de cambios en la nómina inicialista de la Furia Roja. En principio, se estipula que Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham Hotspur de Inglaterra, juegue en lugar de Marcos Llorente. Para la zona medular, se estima que Mikel Merino será suplente y su lugar lo ocupará Dani Olmo, volante ofensivo del F.C. Barcelona con quien Lamine Yamal se entiende casi a la perfección.

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Y los austriacos, ¿qué pueden ofrecer?

Para el duelo entre España y Austria se puede utilizar el término “underdog” en el caso de los austriacos. Esto quiere decir que es el equipo retador, el que no tiene nada que perder y, con el hecho de superar la primera fase, ya se hizo un torneo meritorio. Pero, para el técnico alemán a cargo de las filas austriacas, Ralf Rangnick, no es así, y piensa que su equipo puede ser altamente competitivo ante los campeones del mundo en 2010.

“No creo que tengamos que copiar nada, pero se vio que Uruguay, con un planteamiento muy valiente, porque no se limitaron a quedarse atrás en un bloque bajo, sino que también presionaron arriba una y otra vez, y también en el mediocampo, logró tener cierto impacto en ese partido”, afirmó en rueda de prensa el seleccionador de Austria.

Además de su idea de juego, que años atrás fue innovadora y escuela de técnicos como Jürgen Klopp o Thomas Tuchel, Rangnick cuenta con jugadores de recorrido que le pueden dar una mano dentro del campo con temas de liderazgo, frescura en los conceptos y correcta ejecución del plan de partido para que las cosas salgan bien. David Alaba, el capitán del seleccionado, es la bandera del equipo en esta instancia. El defensor de pasado cercano en el Real Madrid intentará domar a Mikel Oyarzabal, delantero y figura de España.

Los otros nombres llamados a la correcta representación del país danubiano son el lateral-volante del Bayern Múnich, Konrad Laimer, quien, como compañero del colombiano Luis Díaz, demostró capacidad para jugar al más alto nivel en circuitos ofensivos que ayudan a romper partidos. Marcel Sabitzer del Borussia Dortmund y Marko Arnautovic del Estrella Roja de Belgrado son los encargados del ataque austro.

El partido entre España y Austria se disputará este jueves 2 de julio a las 2:00 p.m., hora de Colombia, con transmisión de Caracol TV, RCN TV y DirecTV. Contará con el arbitraje de Glenn Nyberg, juez central oriundo de Suecia de 37 años de edad.

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Preguntas y respuestas

¿A qué hora juegan España y Austria?
El partido se disputará el jueves 2 de julio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia).
¿Dónde ver España vs. Austria?
La transmisión en Colombia estará disponible por Caracol TV, RCN TV y DirecTV.
¿Quiénes son las figuras del partido?
España contará con Lamine Yamal, mientras que Austria tendrá como referentes a David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.
¿Qué busca España en este partido?
Además de avanzar a los cuartos de final, el equipo de Luis de la Fuente intenta despejar las dudas sobre su rendimiento y recuperar el nivel que mostró en la Eurocopa 2024.
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