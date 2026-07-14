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Luis de la Fuente tras clasificar a España a la final del Mundial: “Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”

El próximo domingo, en el MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, España tendrá la ocasión de luchar por su segunda estrella mundial ante Argentina o Inglaterra.

  • Luis de la Fuente buscará su tercer título con la selección absoluta de España, luego de ganar la UEFA Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024. FOTO AFP
    Luis de la Fuente buscará su tercer título con la selección absoluta de España, luego de ganar la UEFA Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024. FOTO AFP
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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España se clasificó a su segunda final mundialista en su historia, motivo por el cual hay alegría en el país ibérico.

Ahora es difícil describir lo que uno siente, pero debe ser parecido a la felicidad y al orgullo de dirigir a profesionales como estos. Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”, señaló el técnico español Luis de la Fuente.

En Norteamérica-2026, España logró el cupo al vencer 2-0 a Francia este martes en Arlington, cerca de Dallas, y el domingo se enfrentará con el vencedor del partido que jugarán Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta.

Con una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que se quedó sin un sólo disparo al arco de Unai Simón, España se llevó el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22’, de penal) y Pedro Porro (58’).

Lea aquí: España venció a Francia en Texas y es el primer finalista del Mundial de Norteamérica

Fue el quinto tanto en el torneo de Oyarzabal, que igualó la máxima cantidad de goles de un español en un Mundial, un récord que comparte ahora con Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010).

También fue la tercera victoria consecutiva de España contra su vecino transpirenaico, tras las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones el año pasado (5-4).

La primera vez que España se clasificó a una final acabó con la única estrella que luce la Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

“Hay mucha tensión acumulada; es una grandísima responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo solo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto. Cuando empezamos hace casi cuatro años con una idea, fuimos fieles a esa idea y nos ha traído hasta aquí”, agregó De La Fuente.

Mikel Oyarzabal aseguró que le daba “igual” el rival del domingo en la final. “Venga quien venga vamos a plantar el partido de la misma manera que lo hemos hecho hoy. Creo que es un momento para disfrutar, para no centrarnos tanto en lo que pase mañana. En el partido del domingo ya habrá tiempo de pensar en ellos, de analizarlos, pero creo que es un momento de disfrutar, un momento histórico que quizás no le damos el valor que merece el estar donde estamos, también hay que saber disfrutar estos momentos”, señaló Oyarzabal.

Pedro Porro, elegido jugador del partido

El defensa Pedro Porro, elegido mejor jugador del partido (MVP), afirmó que optar el domingo al trofeo más importante del fútbol es “un sueño hecho realidad”.

“Estoy muy feliz por la actitud del equipo, de principio a final. Hoy hemos hecho todo lo que había que hacer. Es un sueño hecho realidad, es algo que ni en mis mejores sueños podía haber pensado esto”, dijo Porro justo después de la victoria de este martes cerca de Dallas.

“Francia es una selección muy difícil. Esto es un éxito de todo el equipo, no es nada mía, es de todos. Sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era tener el balón. Hemos sabido contrarrestar sus puntos fuertes”, se mostró orgulloso.

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Porro fue sustituido antes del final del partido por problemas físicos, dejando su lugar en el campo a Marcos Llorente en el minuto 84.

“Son cosas del partido. No sé ni qué minuto era cuando me han cambiado, no podía más, no podía seguir”, admitió el jugador del Tottenham inglés tras sufrir “una molestia en los isquios”.

Preguntado sobre si cree que estará en condiciones de estar el domingo en la final ante Argentina o Inglaterra, Porro fue cauto.

“Sí, pero vamos a ver. Ahora mismo te diría que estoy muerto. Pero quedan días y hay tiempo para pensar en la recuperación para estar bien para un partido tan importante”, sonrió ante la perspectiva del partido más importante de su vida.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial 2026 que disputará España?
La final del Mundial 2026 se jugará el próximo domingo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. Allí España buscará conquistar su segundo título mundial.
¿Cómo logró España clasificarse a la final del Mundial 2026?
España aseguró su clasificación tras vencer 2-0 a Francia en las semifinales. Los goles fueron anotados por Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro, mientras que la defensa española evitó que Francia realizara un solo disparo al arco.
¿Cuántas finales del Mundial ha disputado España en su historia?
La final de Norteamérica 2026 será la segunda de España en una Copa del Mundo. La primera fue en Sudáfrica 2010, cuando venció a Países Bajos y obtuvo su único campeonato mundial.
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