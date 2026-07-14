Luis de la Fuente tras clasificar a España a la final del Mundial: “Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”

España se clasificó a su segunda final mundialista en su historia, motivo por el cual hay alegría en el país ibérico.

“Ahora es difícil describir lo que uno siente, pero debe ser parecido a la felicidad y al orgullo de dirigir a profesionales como estos. Nos queda un paso más y vamos a intentar conseguirlo”, señaló el técnico español Luis de la Fuente.

En Norteamérica-2026, España logró el cupo al vencer 2-0 a Francia este martes en Arlington, cerca de Dallas, y el domingo se enfrentará con el vencedor del partido que jugarán Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta.

Con una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que se quedó sin un sólo disparo al arco de Unai Simón, España se llevó el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22’, de penal) y Pedro Porro (58’).

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Fue el quinto tanto en el torneo de Oyarzabal, que igualó la máxima cantidad de goles de un español en un Mundial, un récord que comparte ahora con Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010).

También fue la tercera victoria consecutiva de España contra su vecino transpirenaico, tras las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones el año pasado (5-4).

La primera vez que España se clasificó a una final acabó con la única estrella que luce la Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

“Hay mucha tensión acumulada; es una grandísima responsabilidad. Estar en la final del Mundial es un lujo solo para los elegidos y uno tiene que asimilar todo esto. Cuando empezamos hace casi cuatro años con una idea, fuimos fieles a esa idea y nos ha traído hasta aquí”, agregó De La Fuente.