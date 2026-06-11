Esta es la esquina de Barrancas que guarda los secretos de Luis Díaz, la gran figura de la Selección Colombia

La casa donde creció el futbolista más famoso de Colombia por estos días, está ubicada en una esquina del barrio Lleras de Barrancas, La Guajira, a pocos metros de la vía que atraviesa ese municipio cuando se viene desde Fonseca y se quiere ir para Maicao, en la zona fronteriza.

Identificarla es fácil. En la pared frontal hay pintado un mural de Luis Díaz jugando con la Selección. La obra tiene dos facetas. En una, por el gesto de tener la mano en el pecho, se ve que fue inspirada por una imagen en la que estaba cantando el himno nacional con la camiseta amarilla.

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En la otra, donde tiene la casaca azul que se utilizó como prenda alterna en la Copa América del 2021 que se jugó en Brasil, en la que terminó goleador, corre con un balón dominado. En el fondo de las dos imágenes está la bandera del país y, al lado izquierdo de la puerta, los escudos de casi todos los equipos en los que ha jugado.

Arriba se ve el escudo del Club Barrio Lleras, el equipo creado hace 30 años por Luis Manuel Díaz, su padre, y Gabi Díaz, uno de sus tíos más cercanos, en el que “Luchito” empezó a jugar cuando era niño.

Debajo están los escudos del Barranquilla FC, Junior, Porto y el Liverpool. Sí: el mural fue pintado antes de agosto de 2025, cuando el guajiro pasó al Bayern Múnich alemán, que pagó 75 millones de euros por sus servicios.

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La pared es una “tapia” que protege un lugar que es fundamental en la vida de Lucho: el patio de la casa de Jacob Díaz, su abuelo paterno. Dicen sus familiares que, durante los 17 años que vivió en Barrancas —antes de irse para Barranquilla—, el extremo pasaba casi todas las horas en ese lugar.

El patio es grande y en su suelo se mezclan tierra con piedras. En el medio, como en la casa de los Buendía en 100 años de Soledad, hay un par de árboles que dan gran sombra y reducen el impacto de los rayos del sol, que el jueves llegó hasta los 34 grados.

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Ese lugar fue el mundo para Luis Díaz, sus hermanos y primos durante mucho tiempo. Antes, junto a uno de los árboles que queda cerca de la pared lateral de la propiedad, había “una cancha” con arcos de madera para que los chicos jugaran.

Al lado izquierdo de donde los niños Díaz jugaban, había un estanque hecho por el abuelo cuando, en lugar de una tapia que encerrara el terreno de su casa para darles un poco de privacidad, había un alambrado que les permitía tener contacto con sus vecinos.