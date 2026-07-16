Trump endurece las reglas para ingresar a EE. UU.: fija nuevos límites para visas de estudiantes y periodistas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un cambio en las reglas de permanencia para estudiantes internacionales, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros mediante una nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), publicada el jueves 16 de julio. La medida, que comenzará a aplicarse a partir del 15 de septiembre, sustituye el sistema que permitía a estos grupos permanecer en el país durante la vigencia de sus estudios o actividades profesionales por períodos máximos de estadía, con el argumento de reforzar el control migratorio y la seguridad nacional.

La regulación elimina el mecanismo conocido como Duration of Status (D/S), que hasta ahora autorizaba a los titulares de determinadas visas a permanecer legalmente en Estados Unidos mientras continuaran cumpliendo las condiciones de su programa académico, intercambio o actividad periodística. Con el nuevo esquema, quienes necesiten permanecer más tiempo deberán solicitar una prórroga ante las autoridades migratorias. En el caso de las visas F, destinadas a estudiantes internacionales, el período máximo de permanencia será de cuatro años. La misma duración aplicará para la mayoría de las visas J, utilizadas por investigadores, profesores visitantes, médicos residentes y otros participantes de programas de intercambio académico y cultural. Si los programas superan ese plazo, será necesario solicitar una extensión. Para las visas I, otorgadas a corresponsales y representantes de medios de comunicación internacionales, el límite será de 240 días, equivalentes a aproximadamente ocho meses. Los titulares podrán solicitar extensiones por períodos iguales, mientras que los periodistas de nacionalidad china solo podrán permanecer 90 días por ingreso.

Cambios en la permanencia y nuevas restricciones

La normativa también incorpora modificaciones para los estudiantes internacionales. Entre ellas, prohíbe que los estudiantes de posgrado cambien sus “objetivos educativos” o se transfieran a otra institución sin autorización. Además, reduce de 60 a 30 días el período que deben permanecer fuera de Estados Unidos después de finalizar sus estudios o programas de formación. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la decisión responde a un “aumento drástico” en estas categorías de visas y asegura que permitirá un mayor seguimiento de los extranjeros que ingresan al país. Según el comunicado oficial, “durante demasiado tiempo, administraciones anteriores permitieron que estudiantes extranjeros y otros titulares de visas permanecieran prácticamente de manera indefinida en Estados Unidos, generando riesgos de seguridad, costos incalculables para los contribuyentes y desventajas para los ciudadanos estadounidenses”. El documento también señala que el DHS identificó a más de 2.100 personas que ingresaron como estudiantes entre 2000 y 2010 y que aún mantenían ese estatus en abril de este año, tras inscribirse en nuevos programas, cambiar de universidad o ampliar la duración de sus estudios. Durante el año fiscal 2024, iniciado el 1 de octubre de 2023, Estados Unidos registró más de 1,8 millones de admisiones con visa de estudiante, lo que representó un incremento del 11 % frente al año anterior. En ese mismo período, también expidió visas a más de 500.000 visitantes de intercambio y a aproximadamente 37.300 miembros de medios de comunicación extranjeros.

Las nuevas disposiciones podrían tener impacto en estudiantes cuyos programas académicos superan los cuatro años, como doctorados, medicina y otras carreras de larga duración, así como en quienes participen posteriormente en programas de entrenamiento práctico (OPT) que excedan el nuevo límite. En el caso de los periodistas extranjeros, el cambio implica que dejarán de permanecer en el país mientras conserven su acreditación profesional y deberán gestionar una prórroga si requieren continuar desempeñando sus funciones después del período autorizado. La administración de Trump ha intensificado en los últimos meses las medidas relacionadas con la inmigración legal, incluyendo la revocación de visas de estudiante, tarjetas de residencia permanente (green cards) y la revisión de distintos programas migratorios. La decisión ha generado reacciones entre especialistas en inmigración y representantes del sector educativo. Doug Rand, exfuncionario del DHS, afirmó: “La mayoría de los estadounidenses comprenden el valor de dar la bienvenida a los estudiantes internacionales y eliminar la burocracia innecesaria”. Agregó: “Esta norma haría lo contrario”. De acuerdo con el informe Open Doors del Instituto de Educación Internacional (IIE), Estados Unidos cuenta con alrededor de 1,17 millones de estudiantes internacionales. Los principales países de origen son India, con cerca de 363.000 estudiantes; China, con aproximadamente 266.000; además de Corea del Sur, Canadá y Taiwán. En América Latina, Brasil, México y Colombia concentran el mayor número de estudiantes, mientras que Perú alcanzó 5.667 estudiantes en el ciclo académico 2024/25. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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