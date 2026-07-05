No se quedó callada: Federación belga se mostró “asombrada” por suspensión de castigo a Balogun

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) se mostró “asombrada” por la decisión de la FIFA de dejar en suspenso el castigo de un partido de sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, que podrá jugar el lunes el partido de octavos de final del Mundial que disputen ambos combinados en Seattle.

“La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición”, criticó la federación belga, que no descarta presentar un recurso a la decisión tomada por la Comisión de Disciplina de la FIFA.

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La RBFA recordó que el “Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como ha sucedido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial”.