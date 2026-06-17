Panamá se quedó sin premio: Ghana golpeó en el minuto 94 y amargó su estreno mundialista

Panamá estuvo a segundos de conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, pero terminó marchándose con las manos vacías. Un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 94 le dio este miércoles a Ghana una victoria por 1-0 en el arranque del Grupo L del Mundial de 2026, en un partido disputado en el Estadio de Toronto.

El resultado supone un duro golpe para las aspiraciones del conjunto dirigido por Thomas Christiansen, consciente de que gran parte de sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final, al menos como uno de los mejores terceros, pasaban por sumar frente al rival africano. Ahora, los canaleros están obligados a buscar puntos ante dos potencias del grupo: Croacia e Inglaterra.

El encuentro fue equilibrado de principio a fin. Ghana intentó imponer su despliegue físico y su experiencia mundialista, mientras que Panamá respondió con orden y momentos de buen fútbol que incluso le permitieron dar la sensación de estar más cerca de la victoria durante varios pasajes del compromiso.

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Sin embargo, la selección centroamericana volvió a evidenciar problemas de definición. En el tramo final desperdició varias aproximaciones y, ya en una acción desesperada, el portero Orlando Mosquera se sumó al ataque para buscar el empate en un tiro libre, conectando un cabezazo que estuvo cerca de cambiar la historia.

Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, llegó el golpe definitivo. En la última acción de peligro del partido, Ghana encontró espacios y Caleb Yirenkyi apareció para marcar el tanto de la victoria, desatando la celebración africana y la frustración panameña.

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La derrota obliga a Panamá a remar contra la corriente en un grupo de máxima exigencia. Los centroamericanos buscan superar lo realizado en su única participación anterior en una Copa del Mundo, cuando terminaron últimos en Rusia 2018 tras perder frente a Bélgica, Inglaterra y Túnez.

Del otro lado, Ghana confirmó su tradición mundialista. El conjunto africano, dirigido por el experimentado técnico portugués Carlos Queiroz, disputa su quinto Mundial consecutivo, igualando una marca histórica del serbio Bora Milutinovic. En su plantel destacan figuras como Antoine Semenyo, atacante del Manchester City, e Iñaki Williams, delantero del Athletic Club de Bilbao.

La segunda jornada del Grupo L se disputará el próximo martes. Ghana enfrentará a Inglaterra, que debutó con una victoria por 4-2 sobre Croacia, mientras que Panamá tendrá una exigente prueba frente al conjunto croata liderado por Luka Modric. Después del tropiezo en Toronto, los panameños ya no tienen margen de error.