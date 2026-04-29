Emisario de Trump quiere que Italia tome el puesto de Irán en el Mundial

Un emisario especial de Estados Unidos solicitó a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial de Norteamérica 2026, reportó el Financial Times, mientras la guerra mantiene en tela de juicio la participación iraní en el mayor torneo de fútbol.

Paolo Zampolli, emisario especial de Estados Unidos para Alianzas Globales, confirmó al periódico británico haber sugerido esa posibilidad al presidente Donald Trump y al jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Este último aseguró recientemente que Irán participará en el certamen organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio.

“Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión”, dijo Zampolli.

En 2022, tras el fracaso de la Azzurra para clasificar al Mundial de Catar, Zampolli sugirió a la FIFA descalificar a Irán debido a la violencia de su represión policial y repescar a Italia. No tuvo éxito.

Al ser consultada por la AFP, la instancia mundial del fútbol remitió a las recientes declaraciones de Gianni Infantino, sin más comentarios.

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“Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”, dijo a la AFP el máximo dirigente del balompié mundial en marzo.

“Irán tiene que venir, representan a su pueblo, se han clasificado, los jugadores quieren jugar”, afirmó luego, a mediados de abril, durante una conferencia económica organizada por el canal de televisión CNBC en Washington.

Recomponer lazos

La idea de Zampolli se enmarca en el intento por recomponer los lazos entre Trump y Giorgia Meloni, después de que la primera ministra italiana se distanciara del mandatario estadounidense por los ataques de este contra el papa León XIV debido a la guerra de Irán, informó el Financial Times.

Sin embargo, la idea fue rechazada desde Italia este jueves, empezando por el ministro de Deportes, Andrea Abodi.

“Primero que todo, no es posible. Y luego, no es apropiado, te tienes que clasificar en el campo”, dijo Abodi a las agencias ANSA y AGI.

El presidente del Comité Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, también se manifestó en términos similares: “Me sentiría ofendido. Hay que clasificarse en el campo”.