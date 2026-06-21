Video | Irán resistió la furia de Bélgica: empataron sin goles en un partido lleno de “polémicas”

Los futbolistas de la Selección de Irán son como los guerreros de los que habló Marco Polo: “hombres extraordinariamente valientes (...), los que mejor soportan dificultades y males”. En el Mundial de Norteamérica, al que llegaron con todo en contra, los asiáticos han sacado un par de buenos resultados. Lo de Irán se escapa de la lógica. La “opresión” de la que han sido víctimas, según denunció el jugador Amir Ghalenoei antes del partido contra Bélgica, no les ha pesado, sino que los ha impulsado. El representativo iraní no viajó completo al torneo porque varios de sus miembros no recibieron el visado necesario para entrar a suelo norteamericano como consecuencia de las tensiones políticas que hay entre Teherán y Washington. Sin embargo, siguen invictos en el torneo.

El domingo, a pesar de haber tenido que llegar a Los Angeles, California, algunas horas antes del inicio del juego contra los belgas, empataron 0-0. Irán, que tiene todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, no está concentrado en ese país. Por el tema político, debió trasladar su sede a Tijuana, México; ciudad del norte del territorio mexicano y que está cerca de California. Eso ha representado dificultad para los iraníes. En teoría, no están compitiendo en igualdad de condiciones con sus rivales. El estatuto de la Fifa estableció que, antes de un partido mundialista, las selecciones deben llegar a la ciudad donde se disputará el partido con dos días de antelación. No obstante, en este Mundial, Irán ha tenido gran dificultad en ese aspecto.

¿El partido entre Irán y Bélgica estuvo lleno de polémica?

Cuando el árbitro pitó el final del partido entre Irán y Bélgica, hubo un grito de alegría en el estadio de Los Angeles. Los cientos de aficionados iraníes que llegaron al escenario –muchos en contra de la lógica porque, hasta un día antes del inicio del torneo se había denunciado que tenían problemas para comprar boletas–, festejaron el empate que mantiene a su equipo con opciones de avanzar a 16avos de final.

Sin embargo, la euforia no era total en el estadio. Tanto los aficionados, como los jugadores belgas, se veían con caras largas, aburridos. Según las predicciones previas a la Copa del Mundo, Bélgica debía dominar el Grupo G del torneo, que comparten con Irán, Nueva Zelanda y Egipto. No obstante, los belgas suman dos empates y, hasta el momento, no han logrado asegurar su paso a la siguiente ronda. Aunque ambos equipos tienen dos puntos, Irán, que terminó el partido con once futbolistas y tuvo a su arquero, Alireza Beiranvand, como gran figura después de atajar un par de balones increíbles y privar a Bélgica, que generó 22 opciones de peligro sobre el arco iraní, de celebrar un gol.

Irán, que llegó 7 veces, sí anotó. Lo hicieron en una jugada preparada, de laboratorio. Era un tiro libre. En lugar de patear directamente al arco, hicieron un pase en profundidad que tomó por sorpresa a la defensa belga y el delantero, dentro del área, definió. Sin embargo, la jugada fue anulada por fuera de lugar. Al final, Bélgica terminó con un jugador menos. Al defensa Natan Ngoy fue expulsado al minuto 67 después de cometer una falta sobre Mehdi Taremi, quien le quitó el balón con el que quedaba solo para encarar al arquero Courtois luego de que el belga pifiara, con la que cortó una jugada manifiesta de gol y fue expulsado. Eso generó polémica, pero, en general, se coincidió en que fue correcta.