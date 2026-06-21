Video | Irán resistió la furia de Bélgica: empataron sin goles en un partido lleno de “polémicas”

Los futbolistas de la Selección de Irán son como los guerreros de los que habló Marco Polo: “hombres extraordinariamente valientes (...), los que mejor soportan dificultades y males”. En el Mundial de Norteamérica, al que llegaron con todo en contra, los asiáticos han sacado un par de buenos resultados.
Lo de Irán se escapa de la lógica. La “opresión” de la que han sido víctimas, según denunció el jugador Amir Ghalenoei antes del partido contra Bélgica, no les ha pesado, sino que los ha impulsado. El representativo iraní no viajó completo al torneo porque varios de sus miembros no recibieron el visado necesario para entrar a suelo norteamericano como consecuencia de las tensiones políticas que hay entre Teherán y Washington. Sin embargo, siguen invictos en el torneo.