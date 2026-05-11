Con cámaras LPR, autoridades hicieron seguimiento “de película” y evitaron robo a motociclista en Medellín

Cuatro personas en moto fueron registradas por las autoridades como sospechosas cuando transitaban por la calle 44 (San Juan), en el centro de Medellín. Ante esto, las autoridades activaron toda su logística para iniciar la persecución y evitar que se materializara el hurto a un motociclista. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer todo el operativo a través de sus redes sociales, desde el momento en que los agentes del 123 identificaron las motocicletas hasta la detención de estas personas.

“Gracias a una alerta de las cámaras LPR por el paso de dos motos sospechosas, activamos una persecución en tiempo real guiada por nuestros visualizadores y la Policía”, manifestó el mandatario al revelar las imágenes de todo el operativo. Al ver a estas dos motocicletas, el agente policial alertó a las unidades de la zona con este mensaje: “atentas unidades de Candelaria (estación de Policía). Subiendo a El Salvador, San Juan (calle 44) con (carrera) 43A. Dos motocicletas 969 (con porte ilegal de armas), una Líbero y una SZR”. Entérese: Eran meros ‘Lisos’: Cayó banda que se dedicaba a robar vehículos de alta gama en Medellín Luego de varios metros de seguimiento, las autoridades continuaban observando que ambas motocicletas permanecían juntas en su recorrido por estas tres comunas, lo que hizo que se dispararan las alertas por parte de la Policía. “Unidades de Villa Hermosa, Buenos Aires, Candelaria, pendientes también por el metroplús (corredor del tranvía de Ayacucho). Están las dos motocicletas juntas”, informó el policía en medio del seguimiento que se estaba haciendo.

Cuando avanzaron en su búsqueda, se dieron cuenta que iban por una persona que se movilizaba en una Yamaha N-Max que transitaba por la carrera 36A con calle 50, en los alrededores del barrio Boston, en la comuna 10 (La Candelaria). “Van a robar una N-Max, pendientes que van a robar una N-Max, atentas las unidades”, relataba el uniformado, mientras que una de las unidades de vigilancia del sector informa que ya estaba pendiente del recorrido de estos presuntos delincuentes. Esto permitió que en un cruce semafórico, donde los motorizados, al parecer, pretenderían cometer el hecho delictivo, fueran interceptado por tres motos de la Policía Metropolitana para proceder con la detención de quienes estaban siendo seguidos por las cámaras. Le puede interesar: Presunto ladrón murió electrocutado cuando intentaba meterse a la tienda D1 del Mall del Indio, en Medellín Las tres personas señaladas de participar en este hurto fueron capturadas y se les encontró un arma de fuego, la cual les fue incautada, puesto que se presume que sería usada en el intento de hurto de esta motocicleta. “Estos delincuentes pretendían hurtarle sus pertenencias a otra moto, pero fueron interceptados antes de cometer el delito. Durante el procedimiento se les encontró un arma de fuego. Seguimos cerrándoles el paso a los bandidos. Uno a uno van cayendo”, expresó el alcalde Gutiérrez.