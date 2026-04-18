¿James Rodríguez es el líder que la Selección Colombia necesita para el Mundial de Norteamérica?

El liderazgo en el fútbol no se impone con una cinta en el brazo ni se decreta desde una alineación oficial. Es una construcción silenciosa, a veces invisible, que se valida en la mirada de los compañeros, en la reacción del equipo en los momentos críticos y en la capacidad de un jugador para influir más allá de su talento.
Hoy, mientras la Selección Colombia se proyecta hacia el Mundial de 2026, una pregunta atraviesa el ambiente futbolero: ¿tiene el equipo un líder claro? Y, más específicamente, ¿puede James Rodríguez asumir ese rol en una generación que todavía busca su identidad definitiva?
Para entender el presente, es inevitable mirar hacia atrás. La historia de la Selección Colombia está marcada por figuras que no solo jugaron bien, sino que supieron conducir grupos en escenarios de máxima presión. Desde los primeros mundiales hasta las participaciones más recientes, siempre hubo un referente capaz de ordenar, representar y sostener emocionalmente al equipo.
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