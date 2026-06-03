Colombiamoda llegará a París en 2026 y refuerza la proyección global de la moda nacional

La moda colombiana sigue ampliando su presencia internacional. Tras consolidar una nueva edición de Colombiamoda Miami, Inexmoda anunció que el circuito global de la plataforma llegará por primera vez a París en octubre de este año, una apuesta con la que busca conectar a las marcas nacionales con uno de los mercados más importantes de la industria de la moda en Europa.
El anuncio se realizó al cierre de Colombiamoda Miami 2026, evento que reunió a más de 2.000 asistentes durante tres días de actividades en Estados Unidos, una cifra que representó un crecimiento del 60% frente a la edición anterior. La programación incluyó pasarelas, espacios comerciales, experiencias culturales y encuentros de relacionamiento estratégico para impulsar el talento colombiano en el mercado internacional.