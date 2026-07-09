Santa Marta celebra sus 501 años entre conciertos y una histórica crisis por el agua

Santa Marta volverá a vestirse de fiesta. Entre el 23 y el 29 de julio, la capital del Magdalena celebrará una nueva edición de la Fiesta del Mar 2026, un evento que conmemora los 501 años de fundación de la ciudad con una programación que combina música, cultura, tradición y actividades frente al Caribe. Durante una semana, samarios y visitantes podrán disfrutar de conciertos gratuitos con artistas como BEÉLE, Gusi y Churo Díaz, además de encuentros de música vallenata, espectáculos góspel, muestras gastronómicas, ferias de emprendimiento, competencias náuticas y actividades culturales que buscan resaltar la identidad de una ciudad considerada uno de los destinos turísticos más importantes del país. Uno de los momentos centrales será la tradicional Gran Serenata a Santa Marta, que tendrá como protagonista a BEÉLE, uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional. La celebración también incluirá la presentación de la canción “35 Grados”, un homenaje musical creado por artistas samarios como Lalo Ebratt, Yera, Mane Ariza y otros integrantes del colectivo Samarian Flavor.

Pero mientras la ciudad prepara escenarios, conciertos y recibe turistas, Santa Marta enfrenta una realidad que sigue siendo uno de sus mayores desafíos históricos: el acceso al agua potable. En las últimas semanas, las autoridades han advertido sobre una situación crítica en el sistema de abastecimiento. La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) informó ante el Concejo Distrital de Gestión de Riesgos y Desastres que los principales ríos que alimentan el acueducto presentan reducciones importantes en sus caudales. Lea más: Materia fecal en muestra de agua en Santa Marta: no consuma de la canilla El caso más preocupante es el del río Manzanares, cuyo nivel de captación registró una disminución de hasta el 70,5%, mientras que el río Piedras presentó una reducción cercana al 29 %. Esta situación llevó a las autoridades a evaluar medidas para garantizar el suministro ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y las proyecciones de menores lluvias durante los próximos meses.

La preocupación aumentó días después cuando la Secretaría de Salud confirmó la presencia de rastros de materia fecal en una muestra de agua tomada en un punto de la ciudad. Aunque las autoridades indicaron que no había elementos para declarar una emergencia sanitaria, activaron un plan de contingencia e iniciaron investigaciones para determinar el origen de la contaminación. Los sectores de El Pando y María Eugenia estuvieron entre los barrios donde se generaron mayores alertas por parte de la comunidad, que denunció interrupciones del servicio, malos olores y posibles problemas en la red de distribución. Ante la situación, las autoridades recomendaron consumir agua tratada o adquirida por medios seguros mientras avanzaban los análisis técnicos.

La ciudad también enfrenta dificultades cuando llegan las lluvias. En distintos sectores, habitantes han denunciado durante años inundaciones, calles convertidas en ríos y desbordamientos del sistema de alcantarillado después de fuertes precipitaciones.

La Fiesta del Mar volverá a mostrar la riqueza cultural, histórica y natural de Santa Marta ante miles de visitantes.

No obstante, la celebración de sus 501 años también ocurre en medio de una discusión que sigue pendiente para sus habitantes: encontrar una solución definitiva a los problemas de agua potable, saneamiento básico y modernización del sistema de acueducto y alcantarillado.

¿Qué pasará con el acueducto de Santa Marta?

En medio de este panorama, la ciudad también empieza a mostrar avances en infraestructura para enfrentar parte de sus problemas históricos de saneamiento. Este 9 de julio de 2026 fue entregada la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Norte, una obra considerada estratégica para mejorar el manejo de las aguas residuales y reducir impactos ambientales que durante años afectaron sectores como Bellavista, Pescaito y zonas cercanas al Centro Histórico.

De acuerdo con medios locales, la infraestructura fue priorizada por la administración distrital debido a las dificultades operativas que durante más de tres décadas presentó el sistema, generando problemas asociados a malos olores y afectaciones sanitarias. Además, las autoridades señalaron que esta intervención hace parte de una solución más amplia que incluye colectores sanitarios y proyectos para mejorar el manejo de aguas lluvias. A esto se suman nuevas alternativas planteadas para fortalecer el abastecimiento de agua, como la desalinización y el aprovechamiento de fuentes subterráneas. Si bien este tipo de obras representan un avance para mejorar el saneamiento básico de la ciudad, Santa Marta continúa enfrentando el desafío de fortalecer su infraestructura de acueducto y alcantarillado. El reto es aún mayor si se tiene en cuenta que cada año recibe miles de turistas y busca consolidarse como uno de los principales destinos turísticos de Colombia.

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