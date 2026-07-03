“No importa quién marque, lo importante es ganar y avanzar”: Jhon Córdoba

Uno de los temas que más rodea a Colombia antes del compromiso con Ghana es la falta de contundencia. El equipo ha generado un importante volumen ofensivo, pero los delanteros todavía no han logrado reflejar ese dominio con una mayor cantidad de goles.

“Primero, creernos favoritos sería un error. Nosotros tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es nuestro trabajo dentro de la cancha”, afirmó.

Pese a que el rendimiento de la Tricolor durante la fase de grupos ha despertado elogios y ha llevado a varios analistas a señalarla como favorita, el atacante considera que asumir esa condición sería un error.

La Selección Colombia afrontará este viernes uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial. El duelo de dieciseisavos de final frente a Ghana marca el inicio de la fase de eliminación directa, una instancia en la que ya no hay margen para el error. En la antesala del compromiso, el delantero Jhon Córdoba envió un mensaje de calma y dejó claro que, dentro del grupo, nadie se siente por encima del rival.

Córdoba, sin embargo, aseguró que el grupo vive esa situación con total normalidad y confianza. “Estamos trabajando para que llegue el gol. Lo importante es ganar. Somos un grupo y no importa quién marque. Con tal de que avancemos, todos vamos a estar contentos”.

El atacante considera que la producción ofensiva del equipo invita al optimismo y que la recompensa llegará si Colombia mantiene la misma propuesta.

“Lo que se viene haciendo es bueno. Lo importante es llegar al arco. Se están creando oportunidades y en cualquier momento el gol va a llegar. Solamente fue un partido en el que no se dio y no podemos alarmarnos por eso”.

Más allá del aspecto futbolístico, Córdoba señaló cuál considera que es la principal fortaleza de la Selección en este Mundial: la unión del grupo.

Para el delantero, el ambiente que se vive dentro del plantel ha sido determinante para el rendimiento mostrado hasta ahora.

“Lo que más tranquilidad nos da es el trabajo que se viene haciendo. Estamos trabajando como un grupo, unidos. Para conseguir cosas grandes hay que estar unidos”.

Ese ambiente de confianza también le permite afrontar con serenidad la presión propia de un partido de eliminación directa. “Tenemos tranquilidad. Somos jugadores profesionales, estamos acostumbrados a estos momentos. La ansiedad y la impaciencia no serían buenas ahora”.

Córdoba reconoció que el conjunto africano exigirá al máximo a Colombia desde el punto de vista físico, aunque cree que la Tricolor tiene los argumentos futbolísticos para competir de igual a igual. “Todos los rivales son diferentes. Sabemos que físicamente son fuertes, pero nosotros tenemos la calidad para afrontar este tipo de partidos y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera”.

El delantero también explicó que el cuerpo técnico ha preparado funciones específicas para neutralizar las fortalezas de Ghana, incluso desde la presión que deben ejercer los atacantes.

“El profesor ya nos ha dado las indicaciones. Sabemos cómo juega Ghana y tenemos que estar preparados. Él conoce el trabajo que puedo hacer. Obviamente quiero marcar goles, pero voy a jugar con tranquilidad”.

Aunque el gran objetivo de Colombia es avanzar a los octavos de final, Córdoba insistió en que el equipo no puede distraerse pensando en lo que viene después.

“Lo único que tiene que estar en nuestra cabeza es el partido de mañana. Tenemos que sacarlo adelante; eso es lo más importante”.

El atacante también confirmó que el plantel ha preparado todos los escenarios posibles, incluida una eventual definición desde el punto penal.

“Obviamente hemos trabajado los penales. Todo se tiene que preparar, aunque vamos a tratar de resolver el partido antes”.

A nivel personal, Córdoba confesó que desea reencontrarse con el gol, pero dejó claro que su prioridad está lejos de cualquier objetivo individual. “Ojalá llegue ese gol mañana, pero si no llega y ganamos, también voy a estar feliz. Lo importante es que Colombia avance”.